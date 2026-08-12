Viral Video : आजीचं स्वप्न नातीने केलं पूर्ण; पहिल्यांदाच विमानात बसवून नेलं गोव्याला, हृदयस्पर्शी व्हिडिओ होतोय व्हायरल

Viral Video: आपले आई-वडील आणि आजी-आजोबा आयुष्यभर कौटुंबिक जबाबदाऱ्या पार पाडण्यातच व्यस्त राहतात, त्यामुळे त्यांच्या त्यागाकडे आणि संघर्षाकडे अनेकदा आपले दुर्लक्ष होते. तरीही, जेव्हा एखादे अपत्य त्यांच्या साध्या-साध्या आनंदाची काळजी घेण्यालाठी पुढाकार घेते, तेव्हा तो क्षण खरोखरच खास ठरतो. सोशल मीडियावर अशीच एक हृदयस्पर्शी कहाणी समोर आली आहे. 'ईशा' नावाच्या नातीने आपल्या आजीचे एक जुने स्वप्न पूर्ण केले..पहिल्यांदाच विमानप्रवास जुन्या पिढीतील लोकांची स्वतःवर पैसे खर्च न करण्याची सवय असते, कारण त्यांच्यासाठी कुटुंबाच्या गरजा नेहमीच प्राधान्यस्थानी असतात. ईशाच्या आजीने आपले संपूर्ण आयुष्य गावात घरातील कामे सांभाळण्यात घालवले होते. तिने कधी विमान पाहिले नव्हते, मग घरापासून दूर फिरायला जाण्याचा तर प्रश्नच उद्भवत नाही. स्वतःच्या वैयक्तिक इच्छा किंवा खर्चापेक्षा कुटुंबाच्या गरजांना प्राधान्य देणे हे जुन्या पिढीचे वैशिष्ट्य आहे. .Viral Video: आधी आई-वडील गेले, मग पतीही गेला… माझ्या मुलाची काळजी घ्या... ; आईने व्हिडिओत रडत सांगितलं अन् संपवलं जीवन.राजेशाही पाहुणचार' आणि गोव्याची सहल जेव्हा ईशाचे कुटुंब अशा टप्प्यावर पोहोचले जिथे ते प्रवास आणि आरामाचा आनंद घेऊ शकत होते, तेव्हा ईशाने ठरवले की यासाठी पहिली संधी तिच्या आजीलाच मिळायला हवी. तिने आपल्या आजीला विमानाने गोव्याला नेले.आजीचा हा पहिलाच विमानप्रवास होता. विमानतळावरील लाउंजचा अनुभव असो किंवा विमानाच्या खिडकीतून बाहेरचे दृश्य पाहणे असो; आजीच्या चेहऱ्यावर उमटलेले भाव पाहण्यासारखे होते. ईशाने सांगितले की, तिला मिळालेली ही 'राजकन्येसारखी' वागणूक आजीला खूप आवडली..Viral Video : खरी संपत्ती हृदयात असते ! चिमुकलीने भिकाऱ्याला दिले १० रुपये पण पुढे असं काही घडलं... व्हिडिओने जिंकली लाखोंची मने.सोशल मीडियावर हृदयस्पर्शी व्हिडिओ व्हायरल ईशाने या सुंदर प्रवासाचा एक व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर केला. कॅप्शनमध्ये तिने लिहिले की, जे वयोवृद्ध लोक आपले संपूर्ण आयुष्य आपल्यासाठी समर्पित करतात, त्यांनाही जग पाहण्याचा आणि आनंदाचा अनुभव घेण्याचा अधिकार आहे. या व्हिडिओने लाखो लोकांची मने जिंकली आहेत. कमेंट्स विभागात अनेक लोकांनी आपल्या स्वतःच्या आजी-आजोबांच्या आठवणींना उजाळा दिला आणि इतरांनाही आवाहन केले की, वेळ असतानाच आपल्या ज्येष्ठांसोबत अशा सुंदर आठवणी निर्माण कराव्यात. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.