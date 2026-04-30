Grandson Property Rights India : ... तर आजोबाच्या संपत्तीत नातवाला मिळणार नाही हिस्सा, नवा नियम काय सांगतो ?

संपत्तीच्या वारसांबद्दल कायद्यात अनेक नियम आहेत आहे. आजोबा जिवंत असताना नातू संपत्तीत हक्क मागू शकतो का ? असा प्रश्न नेहमी विचारला जातो. याबाबतच्या प्रकरणात न्यायालयांत अनेकवेळा निर्णय झाले आहेत. आपण आजच्या लेखातून आज हेच जाणून घेणार आहोत की,नातू आजोबांना त्यांच्या संपत्तीत हिस्सा कधी मागू शकतो? त्याला तसा अधिकार आहे का?.याबाबत गेल्यावर्षी दिल्ली उच्च न्यायायलयाने एका महत्त्वपूर्ण प्रकरणात निकाल देताना म्हटले होते की, जोपर्यंत आई-वडील जिवंत आहेत, तोपर्यंत कोणताही हिंदू व्यक्ती आपल्या आजोबांच्या मालमत्तेत वाटा मागू शकत नाही. हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ च्या कलम ८ चा संदर्भ देत न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले होते. .एका हिंदू महिलेने तिच्या वडिलांविरुद्ध आणि आत्याविरुद्ध दाखल केलेली याचिका फेटाळताना न्यायमूर्ती पुरुषेंद्र कुमार कौरव यांनी हा निकाल दिला होता. त्या महिलेने तिच्या आजोबांच्या निधनानंतर त्यांच्या मालमत्तेत वाटा मागितला होता.त्या महिलेने असा युक्तिवाद केला की, ही मालमत्ता तिच्या आजोबांची स्व-अर्जित मालमत्ता असल्याने, ती वडिलोपार्जित मालमत्ता आहे आणि त्यामुळे ती त्यात वाटा मिळवण्यास पात्र आहे. .याउलट, वडील आणि आत्या (प्रतिवादी) यांनी असा युक्तिवाद केला की, त्यांच्या वडिलांच्या (याचिकाकर्त्याच्या आजोबांच्या) मृत्यूनंतर, हिंदू उत्तराधिकार कायद्याच्या कलम ८ नुसार ही मालमत्ता पूर्णपणे त्यांच्याकडे हस्तांतरित झाली आहे. परिणामी, याचिकाकर्तीचा त्यावर कोणताही हक्क नाही, असा त्यांनी युक्तिवाद केला. .न्यायालयाने नमूद केले की, हिंदू उत्तराधिकार कायदा लागू होण्यापूर्वी, एखाद्या व्यक्तीला त्यांच्या वडील, आजोबा किंवा पणजोबांकडून वारसा हक्काने मिळालेली कोणतीही मालमत्ता ही वडिलोपार्जित मालमत्ता मानली जात असे आणि अशा मालमत्तेवरील मुलाचा हक्क जन्माने प्रस्थापित होत असे..न्यायालयाने स्पष्ट केले की, हिंदू उत्तराधिकार कायदा, १९५६ ने उत्तराधिकार कायद्यांमध्ये एक मोठे स्थित्यंतर घडवून आणले. सध्याच्या चौकटीनुसार, जेव्हा एखादा हिंदू पुरुष मृत्युपत्र न करता मरण पावतो, तेव्हा त्याची मालमत्ता त्याच्या प्रथम श्रेणीच्या वारसांना मिळते. न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, नातवंडे ही प्रथम श्रेणीच्या वारसांच्या यादीत समाविष्ट नाहीत, जोपर्यंत ती मृत पालकांची मुले नसतील..विवाहितेच्या मृत्यूनंतर तिच्या मालमत्तेवर सासरच्यांचा अधिकार."जर कलम ८ चा योग्य अर्थ लावला, तर याचिकाकर्ती तिच्या आजोबांच्या मृत्यूनंतर मालमत्तेत वाटा मागू शकत नाही, कारण तिचे वडील त्यावेळी हयात होते." न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, याचिकाकर्तीच्या वडिलांना वारसा हक्काने मिळालेली मालमत्ता ही त्यांची संपूर्ण मालकीची मालमत्ता आहे आणि याचिकाकर्तीचा त्यावर कोणताही हक्क किंवा दावा नाही. त्यानुसार, न्यायालयाने याचिका फेटाळली होती.