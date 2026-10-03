इन्स्टावर मुलीचे २ लाख फॉलोअर्स, मुलासाठी आलेलं स्थळ पालकांनी नाकारलं

सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळण्यासाठी, फॉलोवर्स वाढण्यासाठी तरुण-तरुणांकडून सातत्याने विविध कन्टेन्ट शेअर केला जातो. लोकप्रियता मिळवण्यासाठी अनेकजण धडपड करत असतात. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होताच सर्वत्र ओळख मिळू लागते. मात्र समाज माध्यमावर मिळालेल्या या लोकप्रियतेचा वैयक्तिक आयुष्यावरही परिणाम होत असल्याच्या अनेक घटना समोर येतात. अशाच एका लग्नाच्या प्रकरणाची सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे..फेसबुकवर KhaasRe.Com या पेजवर एक पोस्ट केली आहे, ज्यामध्ये इन्स्टाग्रामवर तब्बल २ लाख फॉलोवर्स असलेल्या मुलीला पाहण्यासाठी आलेल्या मुलाकडच्या लोकांनी तिचे सोशल मीडिया प्रोफाइल पाहिल्यानंतर लग्नासाठी नकार दिल्याचे म्हटले आहे. मुलीची सोशल मीडिया लोकप्रियता आणि मोठ्या प्रमाणावर असलेले फॉलोवर्स पाहून मुलाकडच्या कुटुंबाने हा निर्णय घेतली आहे, अशी माहिती आहे..Mumbai News: 'शिवशाही'ला घरे देण्यास टाळाटाळ, 'एसआरए'ने वर्षभरात १,२०० सदनिका रोखल्या.फेसबुकवरील KhaasRe.Com अकाउंटवर केलेल्या पोस्टनुसार, हरियाणातील एका सर्जन आणि कंटेंट क्रिएटर डॉ. जॅस्मिन कालसी यांच्याबाबत असा प्रकार घडल्याचे त्यांनी सांगितले आहे. कर्नाल येथे कार्यरत असलेल्या डॉ. जॅस्मिन मेडिकल एज्युकेशन आणि हेल्थ अवेयरनेसशी (आरोग्यविषयक जागृती) संबंधित व्हिडिओ बनवतात. काही मुलाकडच्या लोकांनी त्यांची सोशल मीडियावरील लोकप्रियता पाहून 'त्या कुटुंबाला वेळ देऊन कुटुंबासोबत जुळवून घेऊ शकतील का?' असा प्रश्न त्यांना विचारण्यात आला..यावर डॉ. जॅस्मिन यांनी सांगितले की, जास्त फॉलोअर्स असणे म्हणजे सेलिब्रिटी होणे नाही. 'प्रसिद्ध आहे, कोणती सेलिब्रिटी नाही' असे उत्तर दिले. त्यांच्या या अनुभवामुळे लग्नात महिलांचे करिअर आणि सोशल मीडियावरील उपस्थिती (सोशल मीडिया प्रेझेन्स) या विषयावर चर्चा सुरू झाली आहे..Mumbai Bengaluru Special Train : प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! दसरा, दिवाळी आणि छठ पूजेनिमित्त मध्य रेल्वेची विशेष गाडी जाहीर; पाहा वेळापत्रक.आजच्या डिजिटल युगात इन्स्टाग्रामसारख्या प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात फॉलोवर्स असणे अनेकांसाठी प्रसिद्धीचे प्रतीक मानले जाते. मात्र, प्रत्येक व्यक्तीची सोशल मीडियाबाबत भूमिका वेगळी असू शकते. या घटनेमुळे सोशल मीडिया प्रोफाइलचा वैयक्तिक आणि कौटुंबिक निर्णयांवर होणारा परिणाम पुन्हा एकदा चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.