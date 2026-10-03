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इन्स्टावर मुलीचे २ लाख फॉलोअर्स, मुलासाठी आलेलं स्थळ पालकांनी नाकारलं

Instagram Followers: इन्स्टावर मुलीचे २ लाख फॉलोअर्स असल्यामुळे मुलासाठी आलेलं लग्नाचं स्थळ पालकांनी नाकारल्याचे समोर आले आहे.
groom's rejects bride due to instagram followers

groom's rejects bride due to instagram followers

ESakal

Mansi Khambe
Updated on

सोशल मीडियावर प्रसिद्धी मिळण्यासाठी, फॉलोवर्स वाढण्यासाठी तरुण-तरुणांकडून सातत्याने विविध कन्टेन्ट शेअर केला जातो. लोकप्रियता मिळवण्यासाठी अनेकजण धडपड करत असतात. सोशल मीडियावर प्रसिद्ध होताच सर्वत्र ओळख मिळू लागते. मात्र समाज माध्यमावर मिळालेल्या या लोकप्रियतेचा वैयक्तिक आयुष्यावरही परिणाम होत असल्याच्या अनेक घटना समोर येतात. अशाच एका लग्नाच्या प्रकरणाची सध्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा होत आहे.

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