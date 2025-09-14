Trending News

Viral Video : झाडावरुन तासभर पडला पैशांचा पाऊस, नोटा गोळा करण्यासाठी उडाली झुंबड

Viral Video : झाडावरून पडणारा पैशांचा पाऊस पाहून लोकांनी फायदा घेतला आणि नोटा गोळा करुन खिशात घातल्या. तर काही लोक ही सगळी मजा पाहात बसले. तर काही लोकांनी दुकानदाराला पैसे गोळा करण्यास मदत केली.
A monkey in Hamirpur threw cash from a tree, causing chaos as locals rushed to collect falling notes.

Yashwant Kshirsagar
उत्तर प्रदेशातील हमीरपूरमध्ये एका झाडावर बसलेल्या माकडांनी पैशांचा वर्षाव केला. त्यांनी झाडावर बसून ११ हजार रुपये उडविले, हे पैसे गोळा करण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाली. माकडांनी एका दुकानदाराची पैशाची बॅग पळवली आणि ते झाडावर चढले, तिथून त्यांनी नोटा उधळल्या.

