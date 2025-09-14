Viral Video : झाडावरुन तासभर पडला पैशांचा पाऊस, नोटा गोळा करण्यासाठी उडाली झुंबड

उत्तर प्रदेशातील हमीरपूरमध्ये एका झाडावर बसलेल्या माकडांनी पैशांचा वर्षाव केला. त्यांनी झाडावर बसून ११ हजार रुपये उडविले, हे पैसे गोळा करण्यासाठी लोकांची झुंबड उडाली. माकडांनी एका दुकानदाराची पैशाची बॅग पळवली आणि ते झाडावर चढले, तिथून त्यांनी नोटा उधळल्या..बाल गोपाल नावाचे दुकानदार फुटपाथवर पूजा साहित्याचे दुकान लावतात. माकडांची एक टोळी त्यांच्या दुकानात आला आणि एक माकड दुकानदाराची पैशांची बॅग घेऊन झाडावर चढले, ज्यामध्ये १० हजार ८०० रुपये होते. यानंतर, माकडांनी एकामागून एक सर्व नोटा उधळण्यास सुरुवात केली. झाडावरून नोटा पडताना पाहून लोकांची गर्दी तिथे जमली..तासभर पैशांचा पाऊसझाडावरून पडणारा पैशांचा पाऊस पाहून लोकांनी फायदा घेतला आणि नोटा गोळा करुन खिशात घातल्या. तर काही लोक ही सगळी मजा पाहात बसले. तर काही लोकांनी दुकानदाराला पैसे गोळा करण्यास मदत केली, पण झाडाखाली एकच गोंधळाचे वातावरण झाले. अशा परिस्थितीत वाहतुकीवरही परिणाम झाला, त्यानंतर पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून वाहतूक सुरू केली. सुमारे एक तास माकडांनी झाडावरून पैशांचा वर्षाव केला..दुकानदाराकडे फक्त ६ हजार रुपये शिल्लकअशा परिस्थितीत काही लोकांनी पैशांचा पाऊस पाहिला आणि ते नोटा गोळा करुन घेऊन गेले. दुसरीकडे, दुकानदाराचे नुकसान झाले. कष्टाच्या पैशांचा पाऊस पाहून दुकानदाराच्या डोळ्यातून अश्रू आले. काही लोकांनी दुकानदाराला मदतही केली, परंतु बहुतेक लोक दुकानदाराचे पैसे घेऊन पळून गेले. अशा परिस्थितीत दुकानदाराला ११ हजारांपैकी फक्त ६ हजार रुपये मिळाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.