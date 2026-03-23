महागड्या फेरारीतही हार्दिक ऐकतो 'हा' मंत्र; म्हणाला - "याहून पॉझिटिव्ह काहीच नाही!" पाहा Viral Video

महागडी फेरारी, स्टारडम आणि करोडोंची प्रसिद्धी... पण काही सवयी अशा असतात ज्या यशानंतरही बदलत नाहीत. हार्दिक पांड्याचं ताजं वक्तव्य सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होतंय. तो सकाळची सुरुवात कोणत्याही हाय-एनर्जी गाण्याने नाही, तर हनुमान चालिसा ऐकून करतो! "याहून पॉझिटिव्ह एनर्जी कुठल्याही गाण्यात नाही," असं तो म्हणतो. इतकंच नाही, तर त्यामागची स्टोरी ऐकली की तुम्हालाही विचार करायला भाग पाडेल....मुंबई इंडियन्सचा कर्णधार हार्दिक पांड्या याने नुकत्याच झालेल्या 'The MIX – A Mumbai Indians Experience' या कार्यक्रमात आपल्या दैनंदिन आयुष्याबद्दल एक खास गोष्ट चाहत्यांसोबत शेअर केली. तेव्हा हनुमान चालिसा हेच आपलं प्रत्येक दिवसाचं 'गो-टू ट्रॅक' असल्याचं त्याने सांगितलं.मुंबईतील जिओ वर्ल्ड गार्डनला (Jio World Garden) आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमाच्या दुसऱ्या दिवशी हार्दिकने बॅटिंग कोच किरॉन पोलार्ड (Kieron Pollard) आणि क्रिकेट प्रेझेंटर जतिन सप्रू Jatin Sapru यांच्या उपस्थितीत झालेल्या चर्चेत सहभाग घेतला. यावेळी मुंबई इंडियन्सच्या आयपीएल Indian Premier League च्या तयारीवर चर्चा झाली, पण हार्दिकच्या एका सवयीने सगळ्यांचं लक्ष वेधून घेतलं..तो म्हणाला, 'मी दररोज सकाळी हनुमान चालिसा ऐकतो. माझा दिवस त्यानेच सुरू होतो. इतकी सकारात्मक ऊर्जा इतर कोणत्याही गाण्यातून मिळत नाही.' त्याच्या या विधानाला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.आपल्या प्रवासाबद्दल बोलताना हार्दिकने एक भावनिक आठवणही शेअर केली. "एक काळ असा होता की माझ्याकडे फाटलेल्या स्पीकरचा छोटा फोन होता, आणि आज माझ्याकडे फेरारी आहे. पण हनुमान चालीसा ऐकण्याची सवय मात्र अजिबात बदललेली नाही," असे तो म्हणाला..या गोष्टीमुळे कार्यक्रमाला एक वेगळीच भावना मिळाली. क्रिकेटसोबतच गाणी आणि मजा असलेल्या या कार्यक्रमाच्या पहिल्या दिवशी रोहित शर्मा आणि सूर्यकुमार यादव यांनी चाहत्यांचं भरपूर मनोरंजन केलं. तसेच डिवाइन आणि न्यूक्लेया यांच्या परफॉर्मन्समुळे वातावरण अजूनच रंगलं..