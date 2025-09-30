Photo : 'प्लीज मला मारू नका'...आधी मॅडमनी रक्त येईपर्यंत मारलं अन् ड्रायव्हरने उलटं लटकवलं, चिमूकल्याचा शाळेतला व्हिडिओ व्हायरल

हरियाणामधील पानिपत येथे सृजन पब्लिक स्कूलमध्ये एका सात वर्षीय मुलावर झालेल्या अमानुष अत्याचाराने संपूर्ण परिसर हादरला आहे. एका छोट्याशा चुकीसाठी मुख्याध्यापिका रेनू आणि व्हॅन चालक अजय यांनी मिळून या निष्पाप मुलाला क्रूर मारहाण केली आणि त्याला उलटे लटकवले.."काका, प्लीज मला मारू नका," अशी विनवणी करत असतानाही त्याला दया दाखवली गेली नाही. या घटनेनंतर मुलगा इतका घाबरला की तो नीट झोपू शकत नाही त्याला भयानक स्वप्ने पडतात आणि अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करणेही कठीण झाले आहे. मुलाने बाल कल्याण समितीसमोर सांगितले की, त्याचा खोडरबर हरवल्याने रेनू मॅडम संतापल्या. त्यांनी आधी त्याला मारहाण केली आणि नंतर ड्रायवर अजयला बोलावून मुलाला दुसऱ्या खोलीत उलटे लटकवण्यास सांगितले..Video : गरब्यात आलेलं जोडपं नको ते करून बसलं, Kiss केला, उचलून घेत अश्लील...; व्हायरल होताच देश सोडावा लागला, तुम्हीही पहा व्हिडिओ.अजयने मुलाचे हातपाय बांधून त्याला बेदम मारहाण केली. मुलाने सांगितले की, "मी रडत होतो, पण काकांना दया आली नाही. मॅडमने धमकी दिली की कोणाला सांगितले तर पुन्हा फाशी देईल." हा धक्कादायक प्रकार १३ ऑगस्टला घडला. बाल कल्याण समितीने चार मुलांचे समुपदेशन केले, त्यापैकी एक तीन वर्षांचा आणि दुसरा पाच वर्षांचा आहे..Deccan Queen Video : जेव्हा पहिल्यांदा धावलेली डेक्कन क्वीन; मुंबई-पुणे प्रवासाची ऐतिहासिक शान, पाहा 95 वर्षांपूर्वीचा व्हिडिओ..मुलांनी सांगितले की, शिक्षक छोट्या छोट्या कारणांवरून मारहाण करतात. या प्रकरणाचा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर व्हायरल झाल्याने मुलाच्या आईने पोलिसात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी मुख्याध्यापिका रेनू आणि चालक अजय यांना अटक करून दोन दिवसांच्या कोठडीत ठेवले आहे. भादंवि आणि बाल कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला असून शाळेला सील करण्यात आले आहे. शिक्षणमंत्री महिपाल धांडा यांनी कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत. पोलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील एसआयटी या प्रकरणाचा तपास करत आहे..FAQsWhat happened to the child in the school?शाळेत मुलाला काय झाले?सात वर्षीय मुलाला इरेजर हरवल्याने मुख्याध्यापिका रीना आणि व्हॅन चालक अजय यांनी मारहाण केली आणि उलटे लटकवले.Who were involved in the incident?या घटनेत कोण सहभागी होते?मुख्याध्यापिका रीना आणि व्हॅन चालक अजय यांनी मुलावर अत्याचार केले आणि दोघांनी गुन्ह्याची कबुली दिली.What actions were taken by the authorities?प्राधिकरणांनी कोणती कारवाई केली?पोलिसांनी दोघांना अटक केली, शाळा सील केली आणि एसआयटीमार्फत तपास सुरू आहे.How did the Child Welfare Committee respond?बाल कल्याण समितीने काय प्रतिसाद दिला?समितीने चार मुलांचे समुपदेशन केले आणि राज्य बालकल्याण आयोगाला अहवाल सादर करण्याचे ठरवले.What legal actions were taken against the accused?आरोपींविरुद्ध कोणती कायदेशीर कारवाई झाली?भादंवि आणि बाल कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला असून, दोघांना दोन दिवसांच्या कोठडीत ठेवण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.