Trending News

Viral Video : अंगणात फिरणाऱ्या महाकाय अजगरावर बसली मुलगी, काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ

Giant Python Video : सोशल मीडियावर सुमारे २० फूट लांबीचा अजगर घराच्या अंगणात फिरतानाचा धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल झाला आहे. व्हिडिओमध्ये एक लहान मुलगी अजगराच्या पाठीवर न घाबरता बसताना दिसते. त्यानंतर दुसरी मुलगीही अजगराजवळ जाऊन त्यावर बसण्याचा प्रयत्न करते.
Giant Python Viral Video

A massive 20-foot python calmly moves through a residential courtyard as young girls sit on its back in a viral social media video.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Giant Python Viral Video: सोशल मीडियावर सध्या एक धक्कादायक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, सुमारे २० फूट लांबीचा एक महाकाय अजगर एका घराच्या अंगणातून फिरताना दिसत आहे. घरात इतक्या मुक्तपणे फिरणाऱ्या अजगराला पाहणे भयानक असेल. व्हिडिओमध्ये एक लहान मुलगी येताच अजगर अंगणातून आरामात सरकताना दिसत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ती मुलगी, न घाबरता, अजगराच्या पाठीवर बसते आणि त्यावर स्वार होऊ लागते. हे दृश्य पाहून सर्वजण थक्क होतात.

Loading content, please wait...
Video
snake
video viral
Young Girls
viral video

Related Stories

No stories found.