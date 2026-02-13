Viral Video : अंगणात फिरणाऱ्या महाकाय अजगरावर बसली मुलगी, काळजाचा ठोका चुकवणारा व्हिडिओ

Giant Python Viral Video: सोशल मीडियावर सध्या एक धक्कादायक व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे. व्हिडिओमध्ये, सुमारे २० फूट लांबीचा एक महाकाय अजगर एका घराच्या अंगणातून फिरताना दिसत आहे. घरात इतक्या मुक्तपणे फिरणाऱ्या अजगराला पाहणे भयानक असेल. व्हिडिओमध्ये एक लहान मुलगी येताच अजगर अंगणातून आरामात सरकताना दिसत आहे. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, ती मुलगी, न घाबरता, अजगराच्या पाठीवर बसते आणि त्यावर स्वार होऊ लागते. हे दृश्य पाहून सर्वजण थक्क होतात. .काही क्षणांनंतर, दुसरी मुलगी येते आणि अजगराच्या जवळ जाऊन त्याच्या पाठीवर बसण्याचा प्रयत्न करते. अजगर दोन्ही मुलींना इजा करत नाही आणि शांतपणे अंगणात फिरत राहते. फ्रेममध्ये कैद झालेले हे दृश्य एखाद्या चित्रपटातील दृश्यापेक्षा कमी वाटत नाही. व्हिडिओमध्ये स्पष्टपणे दिसत आहे की अजगर मुलींसोबत अत्यंत शांत राहतो, त्यांना पाठीवर अंगणात घेऊन जातो..Python Tickling Viral Video : अजगरालाही होतात गुदगुल्या, तुमचाही विश्वास बसणार नाही, हा व्हिडिओ एकदा बघाच .पण हे दृश्य जितके रोमांचक आहे तितकेच ते धोकादायक देखील आहे. वन्य प्राण्यांच्या इतक्या जवळीकतेमुळे गंभीर अपघात होऊ शकतात. व्हिडिओचे नेमकां कुठला आणि कधीचा आहे याची अधिकृतपणे पुष्टी केलेली नसली तरी, सोशल मीडियावर तो लाखो वेळा पाहिला गेला आहे. लोक यावर वेगवेगळ्या प्रकारे प्रतिक्रिया देत आहेत. काही जण याला धक्कादायक म्हणत आहेत, तर काही जण अत्यंत धोकादायक म्हणत आहेत. हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर abdulazisalbar या हँडलवरूनही शेअर करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.