Viral : घराची डागडुजी करताना जोडप्याला मिळाली अनोखी वस्तू, लोक म्हणाले- मोठा खजिना हाती लागला

नवीन घर खरेदी करणे आणि त्याचे नूतनीकरण करणे हे एक कठीण काम आहे. कधीकधी ते फायदेशीर असते, कधीकधी ते खूप काम असते. परंतु कधीकधी,डागडुजी किंवा नुतनीकरण करताना, तुम्हाला खरोखर मौल्यवान काहीतरी सापडू शकते. वेल्समधील मॅट आणि एम या जोडप्यासोबत असेच घडले. ते त्यांच्या नवीन घराचे सौंदर्यीकरण करण्यात व्यस्त होते. ते सोशल मीडियावर त्यांचा नूतनीकरणाचा प्रवास देखील शेअर करतात. त्यांचे टिकटॉक आणि इंस्टाग्रामवर अकाउंट आहेत, जिथे ते त्यांच्या जुन्या घराचे नूतनीकरण कसे करत आहेत हे दाखवतात. .एका वृत्तानुसार एके दिवशी त्यांनी जुने कार्पेट काढण्याचा निर्णय घेतला. त्यांना वाटले की खाली फक्त सामान्य फ्लोअरिंग असेल, परंतु त्यांना जे सापडले ते सर्वांना आश्चर्यचकित होते. मॅटने कार्पेट वर काढताच, एक सुंदर जुना लाकडी पार्केट फ्लोअरिंग उघडकीस आला. हे फ्लोअरिंग अनेक वर्षे जुने होते आणि ते अगदी आश्चर्यकारक दिसत होते. एमने एक व्हिडिओ काढला आणि तो सोशल मीडियावर पोस्ट केला. त्याने लिहिले, "कार्पेटखाली आम्हाला काय सापडले याचा अंदाज लावा? अंडर ले नाही, तर खरे पार्केट फ्लोअरिंग.".व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि लोकांनी कमेंट करायला सुरुवात केली. एकाने म्हटले, "असं वाटतंय की तुम्ही लॉटरी जिंकली आहे," दुसऱ्याने लिहिले, "हा खरा खजिना आहे." अनेकांनी त्यांना फरशी वाचवण्याचा सल्ला दिला. तथापि, नंतर या जोडप्याने आणखी एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये त्यांनी फरशी काढण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की ते वरून सुंदर दिसत होते, परंतु कडा कुजलेल्या होत्या. संपूर्ण तळमजला सुसंगत नव्हता आणि त्यांच्या घराची रचना बदलत होती. त्यांना अंडरफ्लोर हीटिंग देखील बसवायचे होते, जे या मजल्यासह सोपे नव्हते. .लोकांच्या मजेशीर कमेंट्समॅट आणि एम यांनी स्पष्ट केले की फरशी दुरुस्त करणे खूप महाग असेल आणि इच्छित परिणाम साध्य होणार नाहीत. म्हणून, त्यांना ते काढून टाकण्यास भाग पाडले गेले. लोकांनीही समजूतदारपणे कमेंट्स केल्या. अनेकांनी सांगितले की त्यांनी योग्य निर्णय घेतला आहे आणि नवीन मजला छान दिसेल. ही कहाणी दर्शवते की घराचे नूतनीकरण करताना, कधीकधी तुम्हाला अशा गोष्टी आढळतात ज्या आनंद देतात, परंतु प्रत्येक सुंदर गोष्ट नेहमीच उपयुक्त नसते. योग्य निर्णय हाच असतो जो तुमच्या घराला आणि तुमच्या बजेटला अनुकूल असतो.