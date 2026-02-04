Trending News

Viral : घराची डागडुजी करताना जोडप्याला मिळाली अनोखी वस्तू, लोक म्हणाले- मोठा खजिना हाती लागला

Parquet flooring Discovery : त्यांनी याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर केला आणि तो प्रचंड व्हायरल झाला. लोकांनी याला “खरा खजिना” म्हणत फरशी जपण्याचा सल्ला दिला. मात्र फरशीच्या कडा कुजलेल्या होत्या आणि अंडरफ्लोर हीटिंगसाठी ती योग्य नव्हती.
Yashwant Kshirsagar
Updated on

नवीन घर खरेदी करणे आणि त्याचे नूतनीकरण करणे हे एक कठीण काम आहे. कधीकधी ते फायदेशीर असते, कधीकधी ते खूप काम असते. परंतु कधीकधी,डागडुजी किंवा नुतनीकरण करताना, तुम्हाला खरोखर मौल्यवान काहीतरी सापडू शकते. वेल्समधील मॅट आणि एम या जोडप्यासोबत असेच घडले. ते त्यांच्या नवीन घराचे सौंदर्यीकरण करण्यात व्यस्त होते. ते सोशल मीडियावर त्यांचा नूतनीकरणाचा प्रवास देखील शेअर करतात. त्यांचे टिकटॉक आणि इंस्टाग्रामवर अकाउंट आहेत, जिथे ते त्यांच्या जुन्या घराचे नूतनीकरण कसे करत आहेत हे दाखवतात.

