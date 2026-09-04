Housewives Salary : गृहिणींना घरकामासाठी महिन्याला पगार मिळावा का? सोशल मीडियावर रंगली चर्चा; पतीच्या निर्णयाने वेधले सर्वांचे लक्ष

Why Household Work Has Economic Value : गृहिणी दिवसभर घरातील विविध जबाबदाऱ्या पार पाडतात. स्वयंपाक, साफसफाई, मुलांची देखभाल, घरातील ज्येष्ठांची काळजी आणि घराचे व्यवस्थापन अशा अनेक कामांसाठी त्यांना कोणतेही वेतन मिळत नाही. त्यामुळे “गृहिणींना त्यांच्या घरगुती कामासाठी मासिक वेतन मिळायला हवे का?” हा प्रश्न सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत आहे..अलीकडेच Reddit वर एका सरकारी अधिकाऱ्याने शेअर केलेली पोस्ट चर्चेत आली. या अधिकाऱ्याने आपल्या पत्नीच्या घरातील योगदानाचे आर्थिक मूल्य लक्षात घेऊन तिला दर महिन्याला ठराविक रक्कम देण्यास सुरुवात केल्याचे सांगितले. त्याच्या मते, घरकामासाठी बाहेरील व्यक्तीची मदत घेतली असती, तर त्यासाठी पैसे मोजावे लागले असते. मग पत्नी घरातील हीच कामे करत असेल, तर तिच्या श्रमाचे मूल्य शून्य का मानावे, असा सवाल त्याने उपस्थित केला आहे..Premium|Rural Nursery Business : मुंबईतील नोकरी सोडून माधुरी-प्रतीक रत्नागिरीत का परतले? नर्सरी उभारून त्यांनी गावातील रोजगार, निसर्ग आणि स्थानिक अर्थकारण कसं बदललं?.या व्यवस्थेत घराचा किराणा, वीजबिल आणि इतर आवश्यक खर्च पतीकडून स्वतंत्रपणे केला जातो. पत्नीला दिलेली मासिक रक्कम मात्र तिच्या वैयक्तिक वापरासाठी असते. ती रक्कम पत्नी स्वतःसाठी खर्च करू शकते, बचत करू शकते किंवा कोणाचीही परवानगी न घेता आपल्या आई-वडिलांना किंवा कुटुंबीयांना आर्थिक मदत करू शकते. .या पोस्टनंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या. काही नेटकऱ्यांनी या कल्पनेचे स्वागत करत, गृहिणींना आर्थिक स्वातंत्र्य आणि आत्मविश्वास मिळण्यास यामुळे मदत होऊ शकते, असे म्हटले. प्रत्येक छोट्या खर्चासाठी पतीवर अवलंबून राहण्याची गरज कमी होईल, असेही मत व्यक्त करण्यात आले..तर काहींनी पती-पत्नीच्या नात्यातील प्रत्येक कामाचे आर्थिक मूल्य ठरवल्याने नाते व्यावसायिक करारासारखे वाटण्याची शक्यता व्यक्त केली. त्यामुळे गृहिणींना मासिक वेतन देणे योग्य की नाही, यावर सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.