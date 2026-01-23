QR कोडचा शोध कसा लागला? एका कार कंपनीतून सुरू झालेला डिजिटल प्रवास, जाणून घ्या...

Trending News

Shubham Banubakode
Know how QR code was invented in 1994 by Toyota’s subsidiary Denso Wave : देशात नोटबंदीनंतर डिजिटल पेमेंटमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. आज ५, १० किंवा ५० रुपयांपर्यंतचे छोटे पेमेंटही लोक सर्रासपणे यूपीआयच्या माध्यमातून केलं जातात. केवळ एक QR कोड स्कॅन केला की काही सेकंदांत पेमेंट पूर्ण होते. गेल्या काही वर्षांत QR कोडचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला असला, तरी या तंत्रज्ञानाचा शोध मात्र बऱ्याच वर्षांपूर्वी लागला होता. QR कोडचा फुल फॉर्म ‘क्विक रिस्पॉन्स कोड’ असा आहे, ही माहिती अनेकांना माहित नाही.

