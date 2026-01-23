QR कोडचा शोध कसा लागला? एका कार कंपनीतून सुरू झालेला डिजिटल प्रवास, जाणून घ्या...

Know how QR code was invented in 1994 by Toyota’s subsidiary Denso Wave : देशात नोटबंदीनंतर डिजिटल पेमेंटमध्ये प्रचंड वाढ झाली आहे. आज ५, १० किंवा ५० रुपयांपर्यंतचे छोटे पेमेंटही लोक सर्रासपणे यूपीआयच्या माध्यमातून केलं जातात. केवळ एक QR कोड स्कॅन केला की काही सेकंदांत पेमेंट पूर्ण होते. गेल्या काही वर्षांत QR कोडचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला असला, तरी या तंत्रज्ञानाचा शोध मात्र बऱ्याच वर्षांपूर्वी लागला होता. QR कोडचा फुल फॉर्म ‘क्विक रिस्पॉन्स कोड’ असा आहे, ही माहिती अनेकांना माहित नाही..जगातील पहिला QR कोड १९९४ साली जपानमध्ये तयार करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे हा QR कोड कोणत्याही फायनंन्स किंवा बँकिंग कंपनीने नाही, तर एका कार कंपनीने विकसित केला होता. प्रसिद्ध कार निर्माता टोयोटाची सहाय्यक कंपनी ‘डेन्सो वेव्ह’ (Denso Wave) ने हा QR कोड तयार केला होता. जपानचे मासाहिरो हारा यांनी पहिल्यांदा क्यूआरचा शोध लावला..Aadhaar Lock Unlock : एक क्लिक अन् तुमचे आधार कार्ड आयुष्यात कधीच होणार नाही हॅक; UIDAI लॉक-अनलॉकचा खास फंडा काय आहे? एकदा पाहाच.खरं तर हा QR कोड कारच्या सुट्या भागांचा (पार्ट्स) मागोवा घेण्यासाठी विकसित करण्यात आला होता. त्या काळात 1D बारकोड वापरले जात होते. मात्र, ते स्कॅन करणे कठीण होते आणि त्यामध्ये मर्यादित माहिती साठवता येत होती. मासाहिरो हारा यांनी काळ्या-पांढऱ्या चौकोनी पॅटर्नचा QR कोड तयार करून तंत्रज्ञानात मोठी क्रांती घडवून आणली. या QR कोडची सर्वात मोठी खासियत म्हणजे तो कोणत्याही दिशेने स्कॅन करता येतो..आज आपण पाहतो की विविध ठिकाणी QR कोडचा मोठ्या प्रमाणावर वापर केला जातो आहे. अनेक वर्षांपर्यंत कंपन्या आपल्या उत्पादनांची माहिती, वर्गीकरण आणि तपशील देण्यासाठी QR कोडचा वापर करत होत्या. मात्र, ऑनलाइन पेमेंटचा काळ सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक रिसिव्हरसाठी एक वेगळा आणि युनिक QR कोड तयार करण्यात आला. आज यूपीआय पेमेंट व्यवस्थेचा केंद्रबिंदूच QR कोड ठरला आहे..Aadhaar Updates : UIDAI च्या नवीन सूचना! आधार कार्ड स्कॅमपासून वाचण्यासाठी करा ही 5 कामे.पहिला QR कोड तयार झाल्यानंतर सुमारे सहा वर्षे त्याचा वापर फक्त जपानमध्येच मर्यादित होता. सुरुवातीला टोयोटा कंपनीच याचा वापर करत होती. मात्र, सन २००० मध्ये QR कोडला ISO प्रमाणपत्र मिळाल्यानंतर त्याचा वापर जागतिक स्तरावर वाढू लागला. आज जगाच्या कानाकोपऱ्यात QR कोडचा वापर होत आहे. वस्तूंची माहिती देणे, प्रोफाइल शेअर करणे, कार्यक्रमांची माहिती देणे अशा विविध कामांसाठी QR कोड वापरले जातो आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.