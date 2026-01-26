Trending News

Video: खऱ्या हुसैन मन्सुरींनी लावला डुप्लिकेट हुसैन मन्सुरीला व्हिडीओ कॉल; बघा कशी होतेय फसवणूक

Real Hussain Mansuri Catches Imposter Red-Handed: Watch the Viral Video Call: समाजसेवक हुसैन मन्सुरी यांच्या नावाने पैसे उकळण्याचे प्रकार घडत आहेत. खुद्द हुसैन मन्सुरी यांनादेखील त्यांच्या नावाने फसवण्याचा प्रयत्न झाला.
hussain mansuri

hussain mansuri

esakal

संतोष कानडे
Updated on

Hussain Mansuri: फुटपाथवर राहणाऱ्या, रस्त्यावर फिरणाऱ्या, रेल्वे स्टेशनवर झोपणाऱ्या गोरगरीबांना मायेचा घास भरवणारे हुसैन मन्सुरी यांच्या नावाने फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत. असे अनेक डुप्लिकेट हुसैन मन्सुरी गरजवंतांना लुबाडत असल्याचं समोर येतंय. एक प्रकार तर खुद्द हुसैन मन्सुरी यांनी उजेडात आणला आहे. त्यांनीच त्यांच्या डुप्लिकेटला फोन केला तेव्हा त्यांच्याकडेच पैशांची मागणी करण्यात आली. मन्सुरी यांनी स्वतः त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटला हा व्हिडीओ शेअर केलाय.

Loading content, please wait...
viral
Mumbai
Social Work
Video
muslim
Food article

Related Stories

No stories found.