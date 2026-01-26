Video: खऱ्या हुसैन मन्सुरींनी लावला डुप्लिकेट हुसैन मन्सुरीला व्हिडीओ कॉल; बघा कशी होतेय फसवणूक

Hussain Mansuri: फुटपाथवर राहणाऱ्या, रस्त्यावर फिरणाऱ्या, रेल्वे स्टेशनवर झोपणाऱ्या गोरगरीबांना मायेचा घास भरवणारे हुसैन मन्सुरी यांच्या नावाने फसवणुकीचे प्रकार घडत आहेत. असे अनेक डुप्लिकेट हुसैन मन्सुरी गरजवंतांना लुबाडत असल्याचं समोर येतंय. एक प्रकार तर खुद्द हुसैन मन्सुरी यांनी उजेडात आणला आहे. त्यांनीच त्यांच्या डुप्लिकेटला फोन केला तेव्हा त्यांच्याकडेच पैशांची मागणी करण्यात आली. मन्सुरी यांनी स्वतः त्यांच्या फेसबुक अकाऊंटला हा व्हिडीओ शेअर केलाय..व्हिडीओमध्ये नेमकं काय?हुसैन मन्सुरीः तुम्ही हुसैन मन्सुरी बोलताय का?डुप्लिकेटः हो. मी हुसैन मन्सुरी बोलतोयहुसैन मन्सुरीः मला दोन लाखांची मदत हवी आहे. व्यवसाय सुरु करायचा आहे.डुप्लिकेटः कशावर पैसे टाकू? खात्यावर की गुगल पे ला?हुसैन मन्सुरीः गुगल पेला टाकाडुप्लिकेटः टाकतो. पण त्यात काहीतरी आधी पेंमेंट असावं लागेल.अशा पद्धतीने ही फसवणूक सरु असल्याचे खुद्द हुसैन मन्सुरी यांनी समोर आणलेलं आहे. त्यांच्याच नावाने त्यांचीच फसवणूक करण्याचा प्रयत्न सुरु होता. मन्सुरी यांनी शेअर केलेल्या पुढे संशय घेतल्यानंतर तो डुप्लिकेट चक्क व्हिडीओ कॉल करतो. समोर कोण तर हुसैन मन्सुरी. त्यांचा एक जुनाच व्हिडीओ समोर कॉलवर लावलेला होता..Hunger Disease : सतत भूक लागणे ही चांगली गोष्ट नाही; यामागे दडलाय मोठा आजार, आजच पाहा 'ही' 5 लक्षणे, अजिबात करू नका दुर्लक्ष.बनावट व्हिडीओ कॉलत्यात तो डुप्लिकेट म्हणतो, मला तुम्ही फ्रॉड समजता का? मला एक रुपयासुद्धा गरीबाचा नाही पाहिजे. जोपर्यंत तो बोलत असतो तोपर्यंत हुसैन मन्सुरी आपला चेहरा दाखवत नाहीत. त्याचं बोलणं संपल्यानंतर मात्र हुसैन मन्सुरी स्वतःचा चेहरा त्याला दाखवतात. मत तो कॉल कट करतो.त्यानतंर दोघांमध्ये पुन्हा साधा कॉल होतो. त्यात डुप्लिकेट हुसैन मन्सुरी म्हणतो, ''मी आपला मोठा फॅन आहे.. कान पकडून माफी मागतो. फेसबुकवर तुमच्या नावाने लोक फसवणूक करीत आहेत.. सॉरी यापुढे असं करणार नाही'' हुसैन मन्सुरी त्याला समज देतात, लोकांसोबत असं चुकीचं करु नको, असं सांगतात..Train Delay Compensation : ट्रेन उशिरा पोहोचल्याने NEET परीक्षेला मुकली विद्यार्थिनी, आता मिळणार तब्बल 'इतक्या' लाखांची भरपाई.मन्सुरी सांगतात, माझा जुना व्हिडीओ एडिट करुन त्याला बनावट व्हाईस ओव्हर लावण्यात आलेला आहे. त्यामुळे कुणालाही माझ्या नावाने पैसे देऊ नका.. अशा लोकांपासून दूर राहा. मी आजपर्यंत माझे व्हिडीओ कुणालाही शेअर करा म्हणत नाही. परंतु आता मात्र हा व्हिडीओ जास्तीत जास्त शेअर करा, असं आवाहन ते शेवटी करतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.