Viral Video : 'या' शहराच्या मातीत विखुरलय सोनं, लोक वेचून कमवाताहेत लाखो रुपये; पाहा व्हिडिओ

हैदराबादमधील एक बाजारपेठ सध्या तिथल्या मातीमुळे चर्चेत आली आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये काही महिला रस्त्याच्या कडेला साफसफाई करताना दिसत आहेत; त्या रस्ते आणि पदपथांवर साचलेली माती व धूळ झाडून काळजीपूर्वक गोळा करताना दिसतात. विशेष म्हणजे, फरशीचे दगड आणि जमीन यांच्या फटीत अडकलेली माती काढण्यासाठी त्या वायरच्या ब्रशचा वापर करताना दिसत आहेत. .हा व्हायरल व्हिडिओ हैदराबादमधील 'गुलजार हौझ' परिसरातील असल्याचे सांगितले जात आहे. चारमिनारजवळ असलेला हा परिसर अनेक दशकांपासून सोने, चांदी आणि दागिन्यांच्या व्यापाराचे प्रमुख केंद्र आहे. व्हिडिओमधील महिला रस्त्याच्या कडेची माती आणि धूळ गोळा करताना दिसत आहेत. यामागील कारण म्हणजे या परिसरात दररोज सोने आणि चांदीच्या दागिन्यांची कटिंग, घासणी (ग्राइंडिंग) आणि पॉलिशिंगची कामे चालतात. या प्रक्रियेदरम्यान सोने आणि चांदीचे अतिसूक्ष्म कण धुळीत मिसळतात. त्यामुळे, लोक रस्ते, गटारे आणि दुकानांच्या आसपास साचलेली धूळ गोळा करून ती शुद्धीकरण करणाऱ्यांकडे (रिफायनर्सकडे) विकतात, जे त्यातून मौल्यवान धातूचे कण वेगळे करतात..Viral Video : "बहिणींची काळजी घे, आईला दुखवू नकोस..." मृत्यूच्या दारात असलेल्या वडिलांचा चिमुकल्याला शेवटचा संदेश, व्हिडिओ पाहून डोळे पाणावतील.या मातीच्या प्रत्यक्ष मूल्याबाबत परस्परविरोधी दावे समोर आले आहेत. व्हायरल व्हिडिओनुसार, ही माती साधारणपणे १०० रुपये प्रति किलो दराने विकली जाते. मात्र, साफसफाई करणाऱ्या महिलांना जेव्हा या किमतीबद्दल विचारले गेले, तेव्हा त्यांनी ती साधारण १० रुपये प्रति किलो दराने विकली जात असल्याचे सांगितले. सध्या, या मातीचे खरे बाजारमूल्य किती आहे आणि ती नक्की कोण विकत घेते किंवा कुठे विकली जाते, हे स्पष्ट झालेले नाही..हा व्हिडिओ इंस्टाग्रामवर शेअर करण्यात आला असून, त्याला हजारो व्ह्यूज आणि लाइक्स मिळाले आहेत. रस्त्याच्या कडेला माती झाडून गोळा करणाऱ्या महिलांच्या या दृश्यांवर सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी विविध प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. असा दावा केला जातो की, या मातीला चांगला भाव मिळतो आणि ती विकून या महिला दररोज चांगले उत्पन्न मिळवतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.