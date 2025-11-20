Diamond Found 300 kg : अन्नाला महाग असलेल्या देशात सापडला ३०० किलोचा हिरा, राष्ट्रपतींचा तातडीचा निर्णय चर्चेत

Madagascar Diamod : जगातील अत्यंत गरीब देश म्हणून ओळख असलेल्या मेडागास्कर देशात एक अचानक चमत्कारी घटना घडल्याने हा देश चर्चेत आला आहे. मुठभर लोकांची संख्या असलेल्या देशात प्रत्येक गोष्टीसाठी येथे संघर्ष करावा लागत असतो. दरम्यान, मागच्या काही महिन्यात या देशात सत्तांतर झाल्यानंतर राष्ट्रपती भवन परिसरातून तब्बल ३०० किलो वजनाचा अत्यंत मौल्यवान रत्न सापडला आहे. याची किंमतही अद्याप करण्यात आली नसल्याने याचा हिशोब अगणित आहे..मेडागास्करचे अंतरिम राष्ट्रपती कर्नल मायकेल रँड्रिअनिरिना यांनी गेल्या महिन्यात हिंद महासागरात वसलेल्या या बेट राष्ट्रात सत्ता काबीज केली होती. आता त्यांनी जगाला ही माहिती दिली आहे की ६६१ पाउंड (सुमारे ३०० किलो) वजनाचा हा रत्न राष्ट्रपती भवनात आढळला आहे. रॉयटर्सच्या अहवालानुसार, चकचकणाऱ्या हिरव्या क्रिस्टलने सजलेल्या या मोठ्या दगडाला Emerald in Matrix असे वर्णन केले आहे. याची गुणवत्ता अद्याप तपासण्यात आली नाही परंतु हा अत्यंत मौल्यवान असल्याचे बोलले जात आहे. कर्नल रँड्रिअनिरिना यांनी ही राष्ट्राचे संपत्ती असल्याचे जाहीर केले आहे..ते पुढे म्हणाले की पूर्ण पारदर्शकतेने हे रत्न विकून देशाच्या खजिन्यात वाढ केली जाऊ शकते. मात्र हा हिरा कसा, कुठून आणि केव्हा येथे आणला गेला याचे त्यांनी कोणतेही तपशील दिले नाहीत. "राष्ट्रपती भवनात आल्यानंतर आम्हाला हा अविश्वसनीय राष्ट्रीय खजिना सापडला आणि तो येथे का आणला गेला होता ते आम्हाला माहीत नाही..Leopard Sex Video : बिबट्या प्रायव्हेट काम करत असताना अचानक समोरून बस आली अन्, व्हायरल व्हिडिओ पाहून तुम्हीही म्हणाल...." मेडागास्करचे खाण मंत्री कार्ल म्हणाले की, आपल्या अविश्वनीय अत्यंत दुर्मिळ हिरा आहे." अशा प्रकारचा रत्न मेडागास्करमध्ये यापूर्वी कधीच नोंदला गेला नसल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकारने स्पष्ट केले की, हा रत्न विकल्यास मिळणारा पैसा थेट देशाच्या खजिन्यात जमा केला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.