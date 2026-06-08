Trending News

बापरे, ही भेंडी आहे की सोनं? अमेरिकेत ७,२०० रुपये किलोने विकल्या जाणाऱ्या भेंडीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल!

Viral Video: अमेरिकेतील सुपरमार्केटमध्ये 85 ग्रॅम भेंडीचे पॅकेट 600 रुपयांना विकले जात असल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाला आहे.
Bhindi Turns Premium Snack in America; Viral Video Sparks Debate Over Rs 7,200 Price Tag

Bhindi Turns Premium Snack in America; Viral Video Sparks Debate Over Rs 7,200 Price Tag

sakal

Updated on

Trending News: भारतात भेंडी ही रोजच्या जेवणात वापरली जाणारी सामान्य भाजी आहे. पण अमेरिकेत हीच भेंडी आता प्रीमियम स्नॅक म्हणून विकली जात असल्याचे पाहून एका भारतीय कंटेंट क्रिएटरला आश्चर्याचा धक्का बसला.

Loading content, please wait...
viral
trend
Okra
viral video
viral post