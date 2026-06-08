बापरे, ही भेंडी आहे की सोनं? अमेरिकेत ७,२०० रुपये किलोने विकल्या जाणाऱ्या भेंडीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल!

Trending News: भारतात भेंडी ही रोजच्या जेवणात वापरली जाणारी सामान्य भाजी आहे. पण अमेरिकेत हीच भेंडी आता प्रीमियम स्नॅक म्हणून विकली जात असल्याचे पाहून एका भारतीय कंटेंट क्रिएटरला आश्चर्याचा धक्का बसला..इन्स्टाग्राम क्रिएटर आशिष आहुजा अमेरिकेतील एका सुपरमार्केटमध्ये खरेदी करत असताना त्याला स्नॅक्सच्या रॅकमध्ये तळलेली आणि मसालेदार भेंडीचे पॅकेट दिसले. उत्सुकतेपोटी त्याने पॅकेट उचलून त्याची किंमत पाहिली. 85 ग्रॅम वजनाच्या या पॅकेटची किंमत 6.50 डॉलर म्हणजेच सुमारे 600 रुपये होती..Miyazaki Mango: पुण्यानंतर अयोध्येत पिकला जगातील सर्वात महागडा आंबा! खरेदीसाठी ग्राहकांची लागली लाईन, किंमत ऐकून बसेल धक्का.यावर आशिषने हिशोब करून सांगितले की, याच दराने 1 किलो भेंडीची किंमत सुमारे 7,200 रुपयांपेक्षा जास्त होते. विशेष म्हणजे अमेरिकेत मोठे लेजचे पॅकेट केवळ 2.50 डॉलरमध्ये मिळते, तर छोट्या भेंडीच्या स्नॅकसाठी 6.50 डॉलर मोजावे लागतात.व्हिडिओमध्ये तो म्हणाला, “भारतात आपण भेंडीची भाजी बनवतो, पण अमेरिकेत तीच भेंडी तळून स्नॅक म्हणून विकली जाते. एवढ्या छोट्या पॅकेटसाठी 600 रुपये द्यावे लागतात, हे पाहून मला खूप आश्चर्य वाटले.”.हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून अनेकांनी यावर मजेशीर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. एका युजरने लिहिले, “इथे 50 रुपयांत किलो भेंडी मिळते, हवी असेल तर पोतेभर पाठवतो.” तर दुसऱ्याने म्हटले, “ही किंमत ऐकूनच अनेकांना ताप येईल.”मात्र काहींनी या उत्पादनाची बाजूही मांडली. त्यांच्या मते, ही साधी कच्ची भेंडी नसून प्रक्रिया करून तयार केलेला हेल्दी स्नॅक आहे. तसेच अमेरिकेतील लोकांचे उत्पन्न जास्त असल्याने तिथल्या किंमतींची थेट भारतीय रुपयांशी तुलना करणे योग्य नाही..एका युजरने टिप्पणी केली, “अमेरिकेत राहून डॉलरचे रुपयांत रूपांतर करून विचार केला तर काहीच परवडणार नाही.” तर दुसऱ्याने लिहिले, “हे फक्त भाजी नाही, तर हेल्दी स्नॅक म्हणून विकले जात असल्याने त्याची किंमत जास्त आहे.”भारतात सामान्य मानली जाणारी भेंडी अमेरिकेत प्रीमियम स्नॅक म्हणून विकली जात असल्याने हा विषय सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.