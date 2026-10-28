Indian Railways News : रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी ! ट्रेनमध्ये रात्री ११ नंतर मोबाईल चार्ज करता येणार नाही, नेमकं कारण काय?

रेल्वेने रात्री प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वेने रात्री ११ ते पहाटे ५ या वेळेत रेल्वेगाड्यांमधील मोबाईल चार्जिंग पॉइंट्सचा वीजपुरवठा बंद ठेवण्याच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ओडिशामध्ये मुंबई-हावडा मेलच्या डब्यात चार्जिंगला लावलेल्या पॉवर बँकचा स्फोट झाल्याच्या घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने हा निर्णय गांभीर्याने घेतला आहे. रेल्वे बोर्डाने सर्व विभागीय रेल्वे प्रशासनांना कोणतीही सवलत न देता नियमाचे पालन करण्यास आणि अचानक तपासणी करण्यास सांगितले आहे..पॉवर बँकच्या स्फोटानंतर रेल्वे प्रशासन सतर्कमिळालेल्या माहितीनुसार, २५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी पहाटे ३ वाजून ३८ मिनिटांच्या सुमारास मुंबई-हावडा मेल (गाडी क्रमांक १२८०९) मध्ये ही घटना घडली. ओडिशातील बोंडामुंडा परिसरातून रेल्वे जात असताना बी-३ एसी डब्यातील बर्थ क्रमांक ६ जवळ चार्जिंगला लावलेल्या पॉवर बँकचा स्फोट झाला. यामुळे डब्यात धूर पसरला आणि फायर अलार्म वाजल्याने प्रवाशांमध्ये घबराट निर्माण झाली. .रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तातडीने परिस्थिती नियंत्रणात आणली. या घटनेनंतर रेल्वेगाडी सुमारे १५ मिनिटे थांबवण्यात आली होती. सुदैवाने, या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी किंवा दुखापत झाली नाही. मात्र, या घटनेमुळे रेल्वेतील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे..रेल्वे बोर्डाचे नेमके निर्देश काय?युनायटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNI) च्या २८ ऑक्टोबरच्या वृत्तानुसार, रेल्वे बोर्डाने सर्व विभागीय रेल्वेच्या प्रिन्सिपल चीफ मेकॅनिकल इंजिनिअर्सना पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार, रात्री ११ ते पहाटे ५ या वेळेत रेल्वे डब्यांमधील चार्जिंग पॉइंट्सचा वीजपुरवठा बंद ठेवणे अनिवार्य आहे. या नियमात कोणतीही सवलत देऊ नये, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे..Indian Railway Travel Rules : रेल्वे प्रवाशांसाठी मोठा नियम! लोकल अन् गाड्यांमध्ये मोठ्या आवाजात गाणी लावाल तर थेट 1,000 रुपये दंड आणि 6 महिन्यांची जेल.तसेच, रेल्वे अधिकारी आणि पर्यवेक्षकांनी अचानक तपासणी करून संबंधित नियमाचे पालन होत असल्याची खात्री करावी. कर्मचाऱ्यांना आवश्यक सूचना देऊन प्रशिक्षणही द्यावे, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, हा नवीन नियम नसून रेल्वे बोर्डाने १९ जून २०१४ रोजीही यासंदर्भात निर्देश दिले होते..प्रवाशांनी काय काळजी घ्यावी?रात्री ११ वाजण्यापूर्वी मोबाईल आणि इतर आवश्यक उपकरणे चार्ज करून घ्यावीत. झोपताना पॉवर बँक चार्जिंगला लावून ठेवणे टाळावे. रात्री चार्जिंग पॉइंट्स बंद असल्याने प्रवाशांनी त्यानुसार नियोजन करणे आवश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.