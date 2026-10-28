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Indian Railways News : रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी ! ट्रेनमध्ये रात्री ११ नंतर मोबाईल चार्ज करता येणार नाही, नेमकं कारण काय?

Night Charging Ban : भारतीय रेल्वेने रात्री ११ ते पहाटे ५ या वेळेत गाड्यांमधील मोबाईल चार्जिंग पॉइंट्सचा वीजपुरवठा बंद ठेवण्याच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. प्रवाशांनी रात्री ११ वाजण्यापूर्वी मोबाइल/पॉवर बँक चार्ज करून घ्यावे.
Indian Railways Night Charging Ban: Key Rules

Indian Railways Night Charging Ban: Key Rules

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

रेल्वेने रात्री प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. भारतीय रेल्वेने रात्री ११ ते पहाटे ५ या वेळेत रेल्वेगाड्यांमधील मोबाईल चार्जिंग पॉइंट्सचा वीजपुरवठा बंद ठेवण्याच्या नियमाची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ओडिशामध्ये मुंबई-हावडा मेलच्या डब्यात चार्जिंगला लावलेल्या पॉवर बँकचा स्फोट झाल्याच्या घटनेनंतर रेल्वे प्रशासनाने हा निर्णय गांभीर्याने घेतला आहे. रेल्वे बोर्डाने सर्व विभागीय रेल्वे प्रशासनांना कोणतीही सवलत न देता नियमाचे पालन करण्यास आणि अचानक तपासणी करण्यास सांगितले आहे.

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