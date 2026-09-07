"भारतातलंच वर्क कल्चर चांगलं; ५ वाजताच लॉग आऊट करायचं हा भ्रम आहे" भारतात परतलेल्या तरूणीने सांगितलं विदेशातील सत्य! Viral Video

अमेरिकेत नोकरी म्हणजे चांगला पगार, ठराविक कामाचे तास आणि उत्तम वर्क-लाईफ बॅलन्स, अशी बऱ्याचजणांची समजूत आहे. अमेरिकेत काम केलं की संध्याकाळी ५ वाजता ऑफिसचं काम संपतं आणि त्यानंतर वैयक्तिक आयुष्यासाठी वेळ मिळतो, असा एक सर्वसाधारण समज आहे. पण जवळपास १० वर्षे अमेरिकेत काम करून मुंबईत परतलेल्या एका भारतीय महिलेचा अनुभव ऐकल्यावर कदाचित तुमचं मत बदलू शकतं. .अमेरिकेत जवळपास १० वर्षे कन्सल्टंट म्हणून काम केल्यानंतर परिनया नुकत्याच भारतात परतल्या आहेत. अमेरिकेतील त्यांचं आयुष्य त्या सोशल मीडियावर नियमितपणे शेअर करत होत्या. आता भारतात परतल्यानंतर त्यांनी भारत आणि अमेरिकेतील वर्क कल्चरमधील फरक, कामाचा ताण आणि स्वतःचे अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत..Chinchwad Electricity ट्रान्सफर्मरला आग, चिंचवड, वाल्हेकरवाडीसह रावेत परिसरात वीजपुरवठा खंडित; आगीचा VIDEO VIRAL.अमेरिकेत कामाची वेळ संपल्यानंतरही ऑफिसचे मेसेज आणि ई-मेल्स तपासून त्यांना उत्तर द्यावं लागत असल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यामुळे अमेरिकेत ५ वाजता ऑफिसचं काम संपतं आणि त्यानंतर काही काम नसतं, असं नाही, असं त्या म्हणतात.आपल्या अनुभवाबद्दल बोलताना त्यांनी सांगितलं की, अनेकदा संध्याकाळी सातच्या सुमारास त्यांच्या मॅनेजरचा मेसेज यायचा. ई-मेलला अजून उत्तर का दिलं नाही, असं मॅनेजर त्यांना विचारायचे. हे क्वचितच घडायचं असं नाही, तर कामाचा एक नेहमीचा भागच झालं होतं, असं त्यांनी सांगितलं..‘ओव्हरवर्क’ फक्त भारत किंवा अमेरिकेपुरतं मर्यादित नाहीपरिनया यांच्या मते, कामाचा जास्त ताण आणि ऑफिसच्या कामासाठी सतत उपलब्ध राहण्याची अपेक्षा ही फक्त एका देशाची समस्या नाही. कंपनी आणि नोकरी बदलली तरी कामाची पद्धत वेगळी असू शकते. मात्र, ऑफिसची वेळ संपल्यानंतरही ऑनलाइन राहून काम करावं लागणं, ही समस्या अनेक ठिकाणी दिसते..परदेशात राहूनही जोडली मराठीशी नाळ!अमेरिकेत अश्विनी भावेंचा मराठमोळा अंदाज; हातात ढोल-ताशा घेत केलं वादन! Viral Video.त्यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओमध्ये सांगितलं की, अनेक ऑनलाइन मीटिंगमध्ये त्या एकट्याच भारतीय किंवा ‘ब्राऊन’ व्यक्ती असायच्या. त्यामुळे इतर सहकाऱ्यांपेक्षा आपल्याकडे जास्त लक्ष दिलं जातंय का, असा विचार त्यांच्या मनात अनेकदा यायचा.मात्र, याबाबत त्यांच्याकडे कोणताही ठोस पुरावा नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं. हा विचार त्यांना स्वतःच्या अनुभवामुळेच आला, असं त्या म्हणतात..‘हसल कल्चर’ला देशाच्या सीमा नाहीतपरिनया यांनी स्पष्ट केलं की, त्यांचा उद्देश अमेरिका किंवा भारतातील वर्क कल्चर चांगलं किंवा वाईट आहे, असं सांगण्याचा नाही. त्यांच्या मते, सतत काम करत राहण्याचा आणि ऑफिसच्या कामासाठी नेहमी उपलब्ध राहण्याचा दबाव अनेक देशांमध्ये पाहायला मिळतो.त्यामुळे ‘हसल कल्चर’ ही फक्त एका देशाची समस्या नाही. कामासोबत स्वतःच्या आयुष्यासाठी आणि मानसिक शांततेसाठी वेळ देणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे, असं त्या सांगतात..“मानसिक शांततेला सर्वाधिक महत्त्व”आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमध्ये परिनया यांनी मानसिक शांततेला आणि समाधानाला सर्वात जास्त महत्त्व असल्याचं सांगितलं आहे. अमेरिकेत सॉफ्टवेअर कन्सल्टंट म्हणून काम करताना आलेला हा त्यांचा वैयक्तिक अनुभव आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.परिनया यांचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच चर्चेत आला आहे. भारत आणि अमेरिकेतील कामाची पद्धत, कामाचे तास आणि वर्क-लाईफ बॅलन्स यावर लोक चर्चा करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.