Viral Video: 'माझ्या बॉसला सांगा की मला कामावरून काढून टाकू नका', Indigo चं उड्डाणं रद्द झाल्यावर विमानतळावरील प्रवाशांचा व्हिडिओ व्हायरल

Indigo flight cancellation viral passenger video: शुक्रवारी इंडिगो एअरलाइन्सचे कामकाज मोठ्या प्रमाणात विस्कळीत झाले. दिल्लीसह देशभरातील अनेक विमानतळांवर 400 हून अधिक उड्डाणे रद्द करण्यात आली. इंडिगोने आधीच 500 हून अधिक उड्डाणे रद्द केली आहेत. बिघडत्या परिस्थितीमुळे हजारो प्रवाशांचा खुप गोंधळ उडाला आहे. .एका वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, इंडिगोचे सीईओ पीटर एल्बर्स यांनी कर्मचाऱ्यांना एक संदेश जारी केला, ज्यामध्ये त्यांनी कबूल केले की सध्याची परिस्थिती सामान्य करणे "सोपे काम नाही." गेल्या काही आठवड्यांपासून एअरलाइनला अशाच प्रकारच्या आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. आकडेवारीनुसार, केवळ नोव्हेंबरमध्येच 1232 उड्डाणे रद्द करण्यात आली आणि शेकडो उड्डाणे तासंतास उशिराने झाली. एअरलाइनला ऑपरेशनल आणि स्टाफिंग समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्याचे मानले जाते..विमानतळावर प्रवाशांचा गोंधळउड्डाणे रद्द झाल्यानंतर देशभरातील विमानतळांवर प्रवाशांचा गोंधळ उडालेला पाहायला मिळत आहे. अनेक जण तासंतास टर्मिनल्समध्ये अडकून पडले होते, तर विमान कंपन्यांनी कोणतीही स्पष्ट माहिती किंवा कोणतीही ठोस व्यवस्था दिली नव्हती. सोशल मीडियावर असंख्य पोस्ट आल्या आहेत. काही जण 12 तासांपेक्षा जास्त काळ विमानतळावर अडकले होते, काहींना त्यांच्या नोकऱ्या जाण्याची चिंता होती आणि काहींनी कौटुंबिक आपत्कालीन परिस्थिती असूनही वेळेवर पोहोचू न शकल्याबद्दल खंत व्यक्त केली. लोकांमध्ये राग, निराशा आणि आक्रोश पाहायला मिळत आहे. ."माझ्या बॉसला सांगा की मला काढून टाकू नका."Ayush Kuchya या युजरने एक्सवर व्हिडिओ शेअर केला आहे. ज्यात एक प्रवाशी सांगत आहे की प्लीज माझ्या बॉसला सांगा मला कामावरुन काढू नका, सकाळपासून विमानतळावर बसून आहे. तसेच अनेक प्रवाशांनी आक्रोश व्यक्त केला आहे. .मुंबई विमानतळमुंबई विमानतळावरून समोर आलेल्या आणखी एका व्हिडिओमध्ये, प्रवासी विमान कर्मचाऱ्यांकडून सतत माहिती विचारत आहेत आणि त्यांचा राग व्यक्त करत आहेत. या व्हिडिओमध्ये असे दिसून येते की ही परिस्थिती केवळ एका विमानतळापुरती मर्यादित नव्हती, तर देशभरातील प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात गैरसोयीचा सामना करावा लागला. .लोकप्रिय टेक इन्फ्लुएंसर आणि युट्यूबर अरुण प्रभुदेसाई यांनीही एक्स वर पोस्ट करत आपली नाराजी व्यक्त केली आणि इंडिगोच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्न उपस्थित केले..पुणे विमानतळइंडिगोच्या विमानांना विलंब आणि रद्दीकरणाचा सामना करावा लागत असल्याने देशभरात मोठ्या संख्येने प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर देखील प्रवाशांचा गोंधळ उडाला आहे.