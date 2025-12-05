'माझ्या मुलीला पॅड हवंय…' विमानतळावर एका बापाचा आक्रोश, इंडिगोच्या वागणुकीवर नेटकऱ्यांचा संताप

मागच्या तीन दिवसापासून इंडिगो एअरलाईन्सची चांगलीच फजिती झाली आहे. इंडिगोची शिकडो विमानाची उड्डाणं रद्द करण्यात आलीय. यामुळे प्रवशांना मानसिक त्रास सहन करावा लागतोय. 5 डिसेंबर रोजी देशभरात जवळपास ४०० पेक्षा अधिक उड्डाणं रद्द झाल्यात. दिल्ली विमानतळावरुन जवळपास 235 फ्लाईट्स रद्द झाल्या. .देशभरात इंडिगोमुळे अनेक प्रवाशांना नाहक त्रास सहन करावा लागतोय. अशातच आता सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ व्हायरल होतोय. हा व्हायरल व्हिडिओ अनेकांचं मन सुन्न करणारा आहे. विमानतळसारख्या सुसज्ज सुविधा असलेल्या ठिकाणी एका बापाला आपल्या लेकीसाठी सॅनिटरी पॅड मागत ओराडवं लागतय. त्यांच्या मदतीला एक सुद्धा व्यक्ती पुढे आली नसल्याचं व्हिडिओमध्ये पहायला मिळतय. सध्या सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. .इंडिगोचे उड्डाणं रद्द झाल्याने अनेक प्रवासी एअरपोर्टवर अडकून आहेत. अशातच विमातळावरील इंडिगोच्या स्फाटला मुलीची तब्येत बिघडत असल्याचं सांगत स्टाफकडे सॅनिटरी पॅडची मागणी करताना पहायला मिळतोय. त्यांची सतत मागणी करुनही स्टाफ पुर्णपणे त्याच्याकडे दुर्लक्ष करताना पहायला मिळतय. व्हिडिओमध्ये स्पष्ट दिसतय की, एक बाप आपल्या मुलीसाठी 'प्लीज, माझ्या मुलीला पॅड द्या. तिची तब्येत खराब होतेय.' असं विनवणी करताना पहायला मिळतय. .सध्या सोशल मीडियावर या वडिलांचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून अनेकांनी कमेट्स करत संताप व्यक्त केला आहे. नेटकरी चांगलेच भडकलेलं पहायला मिळालं. एवढ्या मोठ्या एअरलाइनला साधं इमर्जन्सीत पॅड देणं ही शक्य नाही का? असा सवाल नेटकरी करताना पहायला मिळताय. .Fact Check: इंडिगो विमानाजवळ बॅगा टाकून बसलेल्या प्रवाशांचा 'तो' फोटो नेमका कधीचा? व्हायरल फोटोमागचं सत्य काय?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.