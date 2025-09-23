Viral Video: कॉन्स्टेबलने हातात पकडला कोब्रा, सहकारी काढू लागले फोटो, पण तितक्यात... धक्कादायक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल

Summaryमध्य प्रदेशातील इंदूर येथे कोब्रा पकडताना कॉन्स्टेबल संतोष यांचा सापाच्या दंशाने मृत्यू झाला.संतोष यांना साप पकडण्याचा अनुभव असूनही या वेळी निष्काळजीपणाची किंमत त्यांना प्राण गमावून चुकवावी लागली.त्यांच्या मृत्यूनंतर पोलिस दल आणि कुटुंबीयांमध्ये शोककळा पसरली असून प्रशासनाने मदतीचे आश्वासन दिले आहे..मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे एका पोलिस कर्मचाऱ्याला निष्काळजीपणामुळे जीव गमवावा लागला. अनुभव आणि ज्ञान असूनही कोब्रा पकडणे फर्स्ट बटालियनच्या कॉन्स्टेबल संतोषसाठी जीवघेणे ठरले. नाग डसल्याने त्याचा मृत्यू झाला.संतोष शनिवारी रात्री ९ वाजता पोलिसांच्या हॉलमध्ये क्रोबा साप असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर तिथे गेला. कोणताही विचार न करता एक झटक्यात पकडले मात्र नाग हाताला डसला. .त्याचे सहकारी स्वामी प्रसाद साहू यांनी त्याला तातडीने हॉस्पिटलमध्ये नेले, परंतु त्याच रात्री त्याचा मृत्यू झाला. संतोषला हे १७ वर्षे कॉन्स्टेबल म्हणून काम करणाऱ्या सोबत साप पकडण्याचा अनुभव होता. अधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार त्याला अनेकदा अशा कामांसाठी निवडले जात असे. .यावेळी मात्र कोब्रा साप पकडताना त्यांना निष्काळजीपणाची किंमत जीव देऊन चुकवावी लागली. संतोषच्या कुटुंबात पत्नी, मुलगा आणि मुलगी आहे. कुटुंबाचे सांत्वन करण्यासाठी अनेक अधिकारी रुग्णालयात दाखल झाले. संतोषच्या मृत्यूमुळे बटालियनमध्ये शोककळा पसरली आहे आणि त्याच्या सहकाऱ्यांनी ते अत्यंत दुःखद असल्याचे म्हटले आहे. पोलिसांनी सांगितले की संतोषच्या कुटुंबाला सर्वतोपरी मदत केली जाईल..FAQsप्रश्न 1: कॉन्स्टेबल संतोष यांचा मृत्यू कसा झाला? ➡️ नागाच्या दंशामुळे त्यांचा मृत्यू झाला.प्रश्न 2: संतोष यांना साप पकडण्याचा अनुभव होता का? ➡️ हो, त्यांना अनेक वर्षांचा अनुभव होता आणि अशा कामांसाठी त्यांची निवड होत असे.प्रश्न 3: ही घटना कुठे घडली? ➡️ ही घटना मध्य प्रदेशातील इंदूर येथे घडली.प्रश्न 4: संतोष यांच्या कुटुंबात कोण आहेत? ➡️ त्यांची पत्नी, मुलगा आणि मुलगी आहेत.प्रश्न 5: पोलिस प्रशासनाने काय आश्वासन दिले आहे?➡️ संतोष यांच्या कुटुंबाला सर्वतोपरी मदत केली जाईल, असे प्रशासनाने सांगितले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.