ChatGPT's 80s Photo Trend: Instagram वर व्हायरल होतोय 'ChatGPT ’80s Photo Trend'; 'हा' सोपा प्रॉम्प्ट वापरून तयार करा तुमचा ८० च्या दशकातील रेट्रो लूक!

ChatGPT ’80s Photo Trend Prompt: इन्स्टाग्रामवर सध्या एक नवा AI फोटो ट्रेंड चांगलाच व्हायरल होत आहे. या ट्रेंडमध्ये लोक आपले साधे फोटो चक्क १९८०च्या दशकातील लूकमध्ये बदलत आहेत. जुन्या काळातील कपडे, हेअरस्टाइल, दागिने आणि फोटोचा खास रेट्रो अंदाज यामुळे हे फोटो अगदी जुन्या सिनेमातील सीन्ससारखे दिसत आहेत.याआधी Ghibli स्टाइल फोटो आणि AIच्या मदतीने तयार केलेल्या खेळण्यांसारख्या फोटोचा ट्रेंड सोशल मीडियावर पाहायला मिळाला होता. आता त्यानंतर ’80s फोटो ट्रेंडने इन्स्टाग्रामवर चांगलाच धुमाकूळ घातला आहे. त्यामुळे तुम्हाला सुद्धा तुम्ही ८०च्या दशकात कसे दिसत होता हे पाहायचं असेल तर पुढे दिलेला प्रॉम्प्ट तुमच्यासाठीच आहे..काय आहे ChatGPTचा ’80s फोटो ट्रेंड?या ट्रेंडमध्ये तुमचा एखादा फोटो ChatGPTवर अपलोड करून तो १९८०च्या दशकातील फोटोसारखा तयार करायला सांगायचा असतो. तुम्ही दिलेल्या प्रॉम्प्टनुसार AI तुमच्या फोटोमधील कपडे, केसांची स्टाइल, दागिने, पार्श्वभूमी (background), प्रकाश आणि फोटोचा रंग बदलू शकतं.महिलांसाठी रंगीबेरंगी साडी, मोठे कानातले, भरपूर केस आणि जुन्या काळातील मेकअप असा लूक तयार करता येतो. तर पुरुषांसाठी लूज शर्ट, उंच कमरेची पँट, मिशी आणि त्या काळातील हेअरस्टाइल असा रेट्रो लूक तयार करता येतो.फोटोला जुन्या फिल्मसारखा ग्रेन, थोडे फिकट रंग आणि सॉफ्ट लाइटिंग दिल्यामुळे तो अगदी जुन्या फोटो अल्बममधील फोटोसारखा दिसतो..असा तयार करा तुमचा ’80s स्टाइल फोटोहा ट्रेंड आजमावण्यासाठी कोणत्याही प्रोफेशनल फोटो एडिटिंग स्किलची गरज नाही. फक्त ChatGPTच्या मदतीने तुम्ही हा फोटो तयार करू शकता.स्टेप १: ChatGPT उघडा आणि नवीन चॅट सुरू करा.स्टेप २: प्लस (+) बटणावर क्लिक करून तुमचा स्पष्ट फोटो अपलोड करा.स्टेप ३: फोटोसोबत तुम्हाला कोणता ’80s लूक हवा आहे, हे स्पष्टपणे लिहा. उदाहरणार्थ कपडे, हेअरस्टाइल, दागिने, पार्श्वभूमी आणि फोटोचा मूड याबद्दल माहिती द्या.स्टेप ४: तुमचा चेहरा आणि त्वचेचा नैसर्गिक रंग शक्य तितका कायम ठेवण्यास सांगा.स्टेप ५: तयार झालेला फोटो आवडला नाही तर पुन्हा संपूर्ण प्रक्रिया करण्याची गरज नाही. तुम्हाला नेमका कोणता बदल हवा आहे, ते ChatGPTला सांगा..’80s बॉलिवूड लूकसाठी हा Prompt वापरातुमचा फोटो ChatGPTवर अपलोड करून खालील Prompt कॉपी-पेस्ट करा:“Transform this photo into a glamorous 1980s Indian film portrait. Preserve the person’s recognisable facial features and natural skin tone. Add voluminous, softly curled hair, a vibrant outfit, statement earrings, warm studio lighting, rich colours and the soft grain of an old film photograph. Keep the result realistic and elegant.”यामुळे तुमचा साधा फोटो ८०च्या दशकातील ग्लॅमरस बॉलिवूड फोटोसारखा दिसू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.