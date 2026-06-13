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Work Culture: सुट्टी रद्द करून काम केलं, तरी कौतुक नाही; नॉर्वेतील बॉसनं भारतीय कर्मचाऱ्याला झापलं, वर्क-लाइफ बॅलन्सचं वेगळंच उदाहरण

Work life balance Norway: जास्त वेळ काम केल्याबद्दल मला ओरडा मिळाला, नॉर्वेला कामासाठी गेलेल्या एका कर्मचाऱ्याने तेथील कार्यसंस्कृतीबद्दल आपला आश्चर्यकारक अनुभव सांगितला.
Work life balance Norway

Work life balance Norway

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

दोन-तीन दिवस ऑफिसमधून १०-१५ मिनिटे लवकर निघून बघा. मग तुम्हाला दिसेलच. कोणीतरी तुम्हाला नक्कीच मध्येच थांबवून विचारेल, "भाऊ, तुम्ही इतक्या लवकर का निघता?" जर तुम्ही एक आठवडा, दोन आठवडे किंवा अगदी महिनाभर जास्त ऑफिसमध्ये काम केले, किंवा सुट्ट्यांमध्ये एखादे काम पूर्ण केले, तर तुम्हाला सर्वात सक्षम कर्मचारी मानले जाईल. भारतात, अनेक कार्यालयांमध्येसुद्धा, 'जास्तीचे काम' करणे किंवा आजारी असताना काम करणे याला 'समर्पण' मानले जाते.

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