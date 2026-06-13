Work Culture: सुट्टी रद्द करून काम केलं, तरी कौतुक नाही; नॉर्वेतील बॉसनं भारतीय कर्मचाऱ्याला झापलं, वर्क-लाइफ बॅलन्सचं वेगळंच उदाहरण

दोन-तीन दिवस ऑफिसमधून १०-१५ मिनिटे लवकर निघून बघा. मग तुम्हाला दिसेलच. कोणीतरी तुम्हाला नक्कीच मध्येच थांबवून विचारेल, "भाऊ, तुम्ही इतक्या लवकर का निघता?" जर तुम्ही एक आठवडा, दोन आठवडे किंवा अगदी महिनाभर जास्त ऑफिसमध्ये काम केले, किंवा सुट्ट्यांमध्ये एखादे काम पूर्ण केले, तर तुम्हाला सर्वात सक्षम कर्मचारी मानले जाईल. भारतात, अनेक कार्यालयांमध्येसुद्धा, 'जास्तीचे काम' करणे किंवा आजारी असताना काम करणे याला 'समर्पण' मानले जाते..असे म्हटले जाते की, ही व्यक्ती आपल्या कामाप्रती अविश्वसनीयपणे समर्पित आहे. परंतु काही देशांमध्ये कामाची संस्कृती खूप वेगळी किंवा अगदी उलट असते. तिथे तुमची रजा रद्द करून काम केल्याबद्दल तुम्हाला फटकारले जाऊ शकते. कोणी म्हणेल की, इतके जास्त काम करून तुम्ही तुमच्या कनिष्ठांना काय शिकवणार आहात एका व्यक्तीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर अशीच एक गोष्ट शेअर केली आहे. .चहात बुडवलेली इडली पाहून शशी थरूरही भडकले; viral पोस्टवर भन्नाट प्रतिक्रिया देत म्हणाले....त्याने सांगितले की, जेव्हा तो कामासाठी नॉर्वेला गेला होता. तेव्हा त्याने भारतात वापरलेल्या त्याच पद्धतींचा अवलंब केला. त्याला वाटले की, तिथे कठोर परिश्रम केल्यास त्याचे कौतुक होईल. पण झाले मात्र नेमके उलट. विनोद नावाच्या या वापरकर्त्याने लिहिले, मी १५ वर्षांपूर्वी नॉर्वेला राहायला गेलो. सोबत भारतीय कार्यसंस्कृतीही घेऊन गेलो. आठवड्याच्या शेवटी काम करणे, दुपारच्या जेवणाची सुट्टी टाळणे, रात्री उशिरापर्यंत काम करणे, तब्येत बरी नसतानाही स्वतःला कामासाठी झोकून देणे. मग एके दिवशी, नॉर्वेमधील माझ्या सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये माझ्या बॉसने मला फोन केला. .मला वाटलं होतं की, तो माझी प्रशंसा करेल. पण तो म्हणाला, "तू मला न सांगता एक प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यासाठी शनिवारी माझ्या ईमेलला उत्तर दिलंस आणि तुझी सुट्टी रद्द केलीस?" विनोदच्या बॉसने त्याला सुट्टी रद्द करण्याबद्दल प्रश्न विचारला. विचारले की यातून त्याचे कनिष्ठ काय शिकतील. बॉस म्हणाला, "मला माहित आहे की तुझा हेतू चांगला होता, पण हे बरोबर नाही. सुट्टी घेणे महत्त्वाचे आहे. ती कधीही चुकवू नकोस. तुझे कनिष्ठ तुझ्यावर लक्ष ठेवून आहेत. जर त्यांनी हे पाहिले, तर त्यांना वाटेल की समर्पण म्हणजे हेच.".‘Biryani Is Dinner, Not Consent’: ₹370 बिर्याणी वादात व्हायरल झालेल्या “Biryani Bhej Du” फेक नोटिफिकेशनवर Zomato ची प्रतिक्रिया.त्याने पुढे लिहिले, मला ओरडा मिळाला. खूप जास्त काम केल्याबद्दल. मी गोंधळून तिथे बसून राहिलो. भारतात, यासाठी मला कदाचित 'अति समर्पित' म्हटले गेले असते. इथे मात्र ही एक समस्या होती. त्या दिवशी माझ्या आत काहीतरी तुटले. त्यामुळे मला ती धावपळ, ती अस्वस्थता, सतत काम करत राहण्याची गरज समजून घेण्यास भाग पडले. ज्या गोष्टी मी नकळत गमावल्या होत्या त्यांचा विचार करून मी पहिल्यांदाच रडलो..शेवटी त्याने आपल्या फॉलोवर्संना विचारले, आज तुम्हाला तुमचा बॉस आणि कॉर्पोरेट संस्कृती कशी वाटते कार्यसंस्कृतीवरून वाद निर्माण झाला आहे. ती पोस्ट अनेकांना भावली, पण त्यामुळे सोशल मीडियावर कार्यसंस्कृतीबद्दल एक चर्चाही सुरू झाली. राहुल नावाच्या एका वापरकर्त्याने म्हटले, भारतात आम्हाला शिकवले जाते की, तुम्ही जितके जास्त कष्ट कराल, तितका जास्त आदर मिळेल..Surat Police Viral Video : पोलीस कर्मचारी ठरला देवदूत ! जीव धोक्यात घालून सातव्या मजल्यावर चढला अन् तरुणाचे वाचवले प्राण, व्हिडिओ व्हायरल .ही मानसिकता इथे कधीच बदलणार नाही. पण जे देश कामाच्या आणि वैयक्तिक आयुष्याच्या संतुलनाला खऱ्या अर्थाने महत्त्व देतात, त्यांचे कौतुक करायलाच हवे. अनेक वापरकर्त्यांनी हे मान्य केले की भारतात, गरजेपेक्षा जास्त काम करणे हे अजूनही समर्पण मानले जाते आणि ही गोष्ट लवकरच बदलणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.