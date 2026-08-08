ऐकावं ते नवलंच! श्वानासारखं दिसण्यासाठी २६ वर्षीय तरुणाने खर्च केले तब्बल २२० कोटी रुपये; पाहा VIDEO

स्वतःचं रूप श्वानासारखं करण्यासाठी जपानमधील एका तरुणाने तब्बल २२० कोटी रुपये खर्च केल्याचा दावा एका पोस्टमधून करण्यात आला आहे. जोसो असं या तरुणाचं नाव आहे. श्वानाप्रती असलेल्या प्रेमातून त्याने हा निर्णय घेतल्याचं सांगण्यात येत आहे. त्याचा व्हिडीओही आता सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..व्हायरल पोस्टनुसार, जासोने आपल्या चेहऱ्याची आणि शरीराची ठेवण श्वानासारखी दिसावी यासाठी अनेक शस्त्रक्रिया केल्या आहेत. एवढंच नाही, तर तो श्वानाप्रमाणे चालण्याचा आणि वावरण्याचा प्रयत्न करतो, असंही पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. या दाव्यासोबतचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला असून, नेटकऱ्यांमध्ये या व्यक्तीबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे..VIDEO : विकृतीचा कळस! श्वानाच्या पिल्लाला जबरदस्ती पकडलं अन् दारू पाजली; तरुणांचं संतापनजक कृत्य.हा व्हिडीओ पाहिल्यानंतर अनेकांनी वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. काही जणांनी या दाव्यावर आश्चर्य व्यक्त केलं, तर काहींनी त्याची खिल्ली उडवली. कोट्यवधी रुपये असतील तर ते आपल्या आवडीनुसार खर्च करता येतात, असं काही नेटकऱ्यांचं म्हणणं आहे. मात्र, एवढी मोठी रक्कम स्वतःला श्वानासारखं दिसण्यासाठी खर्च केल्याचा दावा अनेकांना अविश्वसनीय वाटत आहे..होय, अख्खं पुणं मी विकत घेतलंय! FC रोडवर दोन बाईकस्वारांमध्ये तुफान राडा, नेमकं काय घडलं? पाहा VIDEO.काही नेटकऱ्यांनी या व्हिडीओच्या सत्यतेवरच प्रश्न उपस्थित केले आहेत. व्हिडीओतील व्यक्ती नेमकी कोण आहे? त्याने खरंच एवढा पैसा खर्च केला आहे का? त्यासाठी खरोखरच शस्त्रक्रिया करण्यात आल्या आहेत का? असे अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. तसेच, हा व्हिडीओ कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (AI) माध्यमातून तयार करण्यात आल्याचंही काही नेटकऱ्यांनी म्हटलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.