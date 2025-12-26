Japan Viral Video: जपानमध्ये चमत्कारच! रस्त्यावरून गाडी गेली की वाजतं संगीत, व्हिडिओ पाहून थक्क व्हाल

Viral Video: जपानमध्ये तंत्रज्ञानाचा अद्भूत चमत्कार पाहायला मिळाला आहे. सध्या जपानचा एक व्हिडिओ तुफान व्हायरल होत आहे. जपानमध्ये एक अनोखा रस्ता आहे, ज्यावरुन वाहने जाताच सुंदर संगीत ऐकायला मिळते. हा व्हिडिओ पाहून तुम्ही थक्कच व्हाल. एका व्यक्तीने याचा व्हिडिओ सूट करुन सोशल मिडियावर पोस्ट केला आहे. हा आगळा वेगळा अनूभव त्याने खुप आनंदाने शेअर केला आहे. .व्हायरल व्हिडिओव्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत दिसते आहे की एक भारतीय माणूस जपानमधील एका अनोख्या रस्त्याबद्दल माहिती देत आहे. रस्त्याची माहिती देताना तो बोलतो की वाहने जाताच मधुल संगीत ऐकायला येते. हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत पाहायला सांगतो. हा व्हिडिओ पाहून यूजर्सं देखील थक्क झाले आहेत..व्हिडिओमध्ये दिसणारे दृश्य कोणती जादू नसून तंत्रज्ञानाची कमाल आहे. जपानमध्ये काही रस्ते असे डिझाइन केले आहे की जेव्हा वाहन जाते तेव्हा टायर आणि रस्त्यातील घर्षण संगीतमय आवाज निर्माण करते. या व्हिडिओवर नेटकऱ्यांना लाइक्स आणि कमेंटसा वर्षाव केला आहे. .हा व्हिडिओ @monkeyxmagic या युट्युब चॅनवर पोस्ट करण्यात आला आहे. व्हिडिओवर आतापर्यंत लाखो व्ह्युज मिळाले आहेत. एका यूजरने लिहिले की भाऊ हे लय भारी आहे, रस्त्यावर संगीत तयार केले आहे,दूसऱ्याने लिहले विचार करा जर भारतात असा रस्ता असेल तर.., अनेक यूजर्संनी थमचे इमोजी दिले आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.