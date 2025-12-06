Trending News

Leopard Video: ''तो मला पाहतोय.. माझ्या घराकडेच निघालाय!'', जुन्नरमध्ये बिबट्याचा थरार, तरुणाचा व्हिडीओ व्हायरल

Leopard spotted near house in Junnar, youth captures viral video: इन्स्टाग्रामवर व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये बिबट्याचा थरार दिसून येतोय. ग्रामीण भागातली बिबट्याची ही दहशत अंगावर काटा आणणारी आहे.
Pune Latest News: पुण्यातल्या जुन्नरमध्ये बिबट्याच्या दहशतीमुळे लोकांचं जगणं महाग झालंय. एका तरुणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला असून त्याने बिबट्याची दहशत काय असते, हे दाखवून दिलं आहे. हा बिबट्या कुठून कुठे जातो, हेदेखील आता लोकांना माहिती झालंय.

