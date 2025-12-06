Leopard Video: ''तो मला पाहतोय.. माझ्या घराकडेच निघालाय!'', जुन्नरमध्ये बिबट्याचा थरार, तरुणाचा व्हिडीओ व्हायरल

Pune Latest News: पुण्यातल्या जुन्नरमध्ये बिबट्याच्या दहशतीमुळे लोकांचं जगणं महाग झालंय. एका तरुणाचा व्हिडीओ सोशल मीडियात व्हायरल झाला असून त्याने बिबट्याची दहशत काय असते, हे दाखवून दिलं आहे. हा बिबट्या कुठून कुठे जातो, हेदेखील आता लोकांना माहिती झालंय..व्हायरल व्हिडीओमध्ये काय?सोशल मीडियात व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये, एक तरुण सेल्फी कॅमेऱ्यात स्वतःसह बिबट्याला दाखवतो. बिबट्या या तरुणाकडे बघत होता आणि हा तरुण त्याच्याकडे. सुदैवाने हा तरुण कारमध्ये होता. परंतु तो रोज याच ठिकाण दिसतो, असं याचं म्हणणं होतं.''हा बिबट्या आता माझ्या घराकडे जाईल, बघा..'' असं हा तरुण व्हिडीओत बोलतो आणि गाडी घराकडे घेतो. काही फुटांवर असलेल्या घराजवळ गाडी येताच बिबट्या घरच घराकडे आलेला होता. जिथे याची गाडी पार्किंग असते तिथेच बिबट्या रोज येतो, असं हा तरुण व्हिडीओमध्ये सांगतो..ज्वालामुखी, नैसर्गिक आपत्ती अन् ... 2026 बाबत पुराणात नेमकं काय लिहिलंय, भविष्यवाणी कलियुगासाठी ठरत आहेत खरी? वाचा धक्कादायक सत्य!.हा व्हिडीओ जुन्नरमधला आहे. dilse_keshav या अकाऊंटवरुन व्हिडीओ शेअर करण्यात आलाय. व्हिडीओ राज्यभर व्हायरल झाला असून बिबट्या किती सामान्यपणे वावरतोय, हे दिसतंय. परंतु गावात शुकशुकाट आहे. कुणीही घराबाहेर नाही. अंगाचा थरकाप उडवणारा हा व्हिडीओ आहे..Indian Railway: 'रेल्वे'ने घेतला मोठा निर्णय! दुर्लक्ष कराल तर मोजावी लागेल किंमत; नक्की वाचा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.