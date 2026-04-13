Video : सासर की राक्षसांचा अड्डा? हुंड्यासाठी सासऱ्याने सुनेला कपडे फाटेपर्यंत मारलं; सगळे बघत राहिले अन्...पाहा धक्कादायक व्हिडिओ

सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओने सर्वांना हादरवून टाकले आहे. ही एक भयानक आणि धक्कादायक घटना समोर आली आहे. जिथे सासरा आपल्या सुनेला राक्षसासारखा मारताना दिसत आहे. लोक म्हणत आहेत, "सासरा आहे की राक्षस?".ही घटना उत्तर प्रदेशातील कानपूर शहरात चकेरी भागातील आनंद नगर येथे घडली. वृद्ध सासरा सुशील दुबे यांनी आपल्या सुनेला घराबाहेर जबरदस्ती ओढले आणि रस्त्यावर जोरजोरात मारहाण केली. सुनेने मदतीसाठी जोरजोरात आरोळ्या मारल्या, "बचाओ... ते मला मारून टाकतील!" पण सासर्याने थांबण्याचे नाव घेतले नाही. तिचे कपडे फाटले, तरीही मारने चालूच होते. शेजारी काही मदत करायला पुढे आले तर काही फोनमध्ये व्हिडिओ रेकॉर्ड करत होते..ही सून मीनाक्षी पांडे प्रयागराजची रहिवासी आहे. २०२० मध्ये तिचे लग्न हिमांशू दुबे यांच्याशी झाले होते. हिमांशू एका कंपनीत आयटी मॅनेजर म्हणून काम करतात. पण कुटुंबात तणाव होता. मीनाक्षीच्या म्हणण्यानुसार सासर्याने तिला घराबाहेर काढण्यासाठी हा हल्ला केला. त्यामागे हुंड्याची मागणी केली आणि नवऱ्याचे दुसरे लग्न करण्याची इच्छा असल्याचे सांगितले जाते. एका दुसऱ्या व्हिडिओत मीनाक्षीने आपल्या हातावरील जखमा दाखवत, "मला इथे डांबून ठेवले आहे, माझा जीव धोक्यात आहे," असेही म्हटले..व्हिडिओ पाहून नेटकऱ्यांचा संताप उसळला आहे. एकाने लिहिले, "सासरा की राक्षस? नातेसंबंधात अशी क्रूरता कशी?" महिलांच्या सुरक्षेबाबत आणि कौटुंबिक हिंसाचाराबद्दल मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. प्रत्यक्षदर्शी सांगतात, हा हल्ला इतका हिंसक होता की पाच वर्षांच्या लहान मुलीनेही तो पाहिला. सुरुवातीला पोलिसांनी तक्रार गांभीर्याने घेतली नाही पण व्हिडिओ व्हायरल झाल्यावर चकेरी पोलिसांनी एफआयआर दाखल केली आणि एक आरोपीला अटक केली. आता संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे.