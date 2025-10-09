Viral Video : बघायला गेली कांतारा मूवी अन् लहान मुलीच्या अंगात आली देवी..! धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल

Trending Video : सध्या चित्रपटगृहांमध्ये कांतारा चित्रपटाची जादू चालत आहे. पण हा चित्रपट बघायला गेल्यानंतर लोक नाना विविध प्रकारच्या प्रतिक्रिया देत आहेत..हा चित्रपट पाहून झाल्यावर एका 7-8 वर्षांच्या मुलीमध्ये देवी आल्याची घटना घडली..ती लहान मुलगी जोरजोरात ओरडू लागली. थिएटरच्या पडद्यावर कांतारा चित्रपटाचे बॅकग्राऊंड म्युझिक वाजत होते. आजूबाजूच्या महिलांनी त्या लहान मुलीला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. पण तिचे ओरडणे थांबले नाही..मग तिला घेऊन काही लोक आणि महिला त्या मूवी थिएटरमधून बाहेर गेले. त्या मुलीची आई दुसऱ्या महिलेचे गळे पडून रडत होती..Crime News : गर्भवती पत्नीने गाढ झोपलेल्या पतीवर टाकले उकळते तेल; वरून फेकली मिरची पावडर, धक्कादायक घटनेमागचं कारण आलं समोर.मूवी बघायला आलेले लोक आश्चर्यचकित होऊन हे सगळे दृश्य पाहात होते आणि काहीजण व्हिडिओ रेकॉर्ड करत होते. या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मिडियावर तेजीने व्हायरल होतोय. त्यावर लोकांनी ऑक्सर लेवल अॅक्टिंग आहे अशी प्रतिक्रिया दिली, तसेच काही लोक म्हणाले की कांतरा 5 साठीची हिरोईन मिळाली आहे. तर काही लोकांनी कमेन्टमध्ये दैवी चमत्कार असल्याचेही म्हटले आहे.Viral Video : पोलिसवाल्याने वृद्ध आज्जीसोबत जे केलं ते पाहून रक्त खवळेल; आधी कानाखाली मारली अन् नंतर अंगावार...धक्कादायक व्हिडिओ व्हायरल.आमचा उद्देश कोणत्याही प्रकारची अंधश्रद्धा पसरवणे नाहीये. पण अशा प्रकरच्या घटना या सोशल मिडियावर रातोरात व्हायरल होतात. त्यावर कितपत विश्वास ठेवावा हे आपल्या हातात असते..FAQsWhat happened to the girl during the Kantara screening?काय झाले?चित्रपटाच्या बॅकग्राऊंड म्युझिकमुळे लहान मुलगी जोरजोरात ओरडू लागली आणि तिच्यावर देवी आल्यासारखे वागणे दिसले, ज्यामुळे आई आणि इतरांनी तिला शांत करण्याचा प्रयत्न केला.What are the public reactions to this viral video?लोकांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत?काही लोक म्हणतात की ही अतिरंजित अॅक्टिंग आहे, तर काहींनी 'कांतारा ५' साठी ही हिरोईन मिळाली असे मजाक उडवले; उलट, काहींनी दैवी चमत्कार म्हटले आहे.Is this incident promoting superstition?ही घटना अंधश्रद्धा पसरवतेय का?नाही, उद्देश अंधश्रद्धा पसरवणे नाही, पण सोशल मीडियावर अशा व्हिडिओ रात्रभर व्हायरल होतात आणि विश्वास ठेवणे वैयक्तिक बाब आहे.Where did this incident take place?ही घटना कुठे घडली?हे हावेरीतील एका थिएटरमध्ये घडले, जिथे कांतारा चॅप्टर १ ची स्क्रीनिंग सुरू होती आणि प्रेक्षक आश्चर्यचकित झाले.Why is Kantara causing such strong reactions?कांतारा का इतक्या तीव्र प्रतिक्रिया देतेय?चित्रपटातील दैवी आणि लोककथा तत्त्वे प्रेक्षकांना इतके प्रभावित करतात की, काहींना भावनिक किंवा आध्यात्मिक अनुभव होतो, ज्यामुळे अशा घटना घडतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.