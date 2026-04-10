19 Minute Viral Video नंतर पाकिस्तानात मोठे स्कॅंडल समोर, प्रसिद्ध इन्फ्लुएन्सरचा MMS सोशल मीडियावर व्हायरल

पाकिस्तानच्या डिजिटल विश्वात सध्या लीक झालेल्या व्हिडिओचं वादळ घोंघावत आहे. मिनाहिल मलिक, इम्शा रहमान आणि मथिरा मोहम्मद यांच्याशी संबंधित वादांनंतर, आता पाकिस्तानमध्ये आणखी एक मोठा खळबळजनक डिजिटल प्रकरण उफाळून आले आहे ज्याच्या केंद्रस्थानी १९ मिनिटांचा एक व्हायरल व्हिडिओ आहे. या ताज्या प्रकरणाच्या केंद्रस्थानी लाहोरची रहिवासी असलेल्या कनवल आहे जिचे इन्स्टाग्रामवर ४० लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत. यापूर्वी आपल्या पती आणि मुलीचेसोबतचे सुखी संसाराचे व्हिडिओ शेअर करत असे; मात्र आता एका कथित 'MMS घोटाळ्या'मुळे ती अचानक चर्चेच्या केंद्रस्थानी आली आहे.. एखाद्या मोठ्या षड्यंत्राचा भाग? ही व्हिडिओ क्लिप व्हॉट्सॲप आणि ट्विटरवर प्रचंड खळबळ उडवून देत असली, तरी डिजिटल हक्कांचे कार्यकर्ते या घटनेला निःसंदिग्धपणे 'छळवणूक' संबोधत आहेत. अशा प्रकारच्या द्वेषपूर्ण टीकेमुळे इम्शा रहमानसारख्या स्टार्सना आपली अकाउंट्सबंद करण्यास भाग पडले आहे; अशा परिस्थितीत, कनवल आफताबही आता याच दबावाची बळी ठरेल का? नेमके सांगायचे तर, पाकिस्तानमधील महिला 'इन्फ्लुएन्सर्स'ना इतक्या निर्दयपणे लक्ष्य का केले जात आहे? या व्हायरल वादाच्या प्रत्येक पैलूचा बद्दल जाणून घेणे गरजेचे आहे जे आतापर्यंत जनसामान्यांच्या नजरेपासून लपलेले आहेत. .पाकिस्तानची एक प्रसिद्ध 'टिकटॉक स्टार' असलेल्या कनवल आफताबचे नाव अलीकडेच एका मोठ्या वादात गोवले गेले आहे. सध्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर एक कथित 'MMS' व्हिडिओ वेगाने व्हायरल होत आहे,आणि या व्हिडिओमध्ये दिसणारी तरुणी ही खुद्द कनवल आफताबच असल्याचा दावा केला जात आहे. पण या व्हिडिओच्या सत्यतेची अद्याप अधिकृतपणे पडताळणी झालेली नाही. असे असले तरी, ही बातमी इंटरनेटवर खूप व्हायरल होत आहे. .कोण आहे कनवल आफताब ?कनवल आफताब ही पाकिस्तानमधील एक प्रमुख 'सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर' असून, ती टिकटॉक आणि इन्स्टाग्राम या दोन्ही प्लॅटफॉर्म्सवर प्रचंड लोकप्रिय आहे. लाहोरची रहिवासी असलेली कनवल, आपल्या पतीसोबत (झुलकर्नाईन सिकंदर) आणि मुलीसोबतचे कौटुंबिक व्हिडिओ वारंवार शेअर करत असते. इन्स्टाग्रामवर तिचे ४० लाखांहून अधिक फॉलोअर्स आहेत; जिथे तिचे चाहते तिच्या दैनंदिन जीवनाशी संबंधित पोस्ट्स, फॅशन निवडी आणि नातेसंबंधांविषयीच्या घडामोडींना मोठ्या उत्सुकतेने फॉलो करतात. .व्हिडिओ खरोखरच कनवलचा?सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा प्रश्न अजूनही अनुत्तरितच आहे: सध्या ऑनलाइन व्हायरल झालेला हा व्हिडिओ खरोखरच कनवल आफताबचा आहे का? आतापर्यंत, या संदर्भात कोणताही ठोस पुरावा समोर आलेला नाही. व्हिडिओमध्ये दिसणाऱ्या महिलेची ओळख अद्याप पटलेली नाही, असे अनेक रिपोर्टममध्ये नमूद करण्यात आले आहे. असे असूनही, सोशल मीडिया यूजर्स हा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर शेअर करत आहेत, ज्यामुळे परिस्थिती अधिकाधिक गंभीर होत चालली आहे.