Farmer Success Story : नोकरीत मन रमलं नाही, आता करतो शेती; दिवसाला कमावतो ५० हजार, युवा शेतकऱ्याची डोक्यालिटी पाहून वाटेल आश्चर्य

Farming Success Story in Karnataka : पारंपरिक शेतीतून अपेक्षित उत्पन्न मिळत नसल्याने अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणींचा सामना करतात. मात्र, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, बाजारपेठेचा अभ्यास आणि पिकांची योग्य निवड यांच्या जोरावर शेतीतून चांगले उत्पन्न मिळवता येऊ शकते, हे कर्नाटकातील कारीगौडा यांनी दाखवून दिले आहे. .पदवीचे शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर चांगल्या नोकरीची संधी असतानाही त्यांनी शेती करण्याचा निर्णय घेतला. विशेष म्हणजे, केवळ ३.५ एकर क्षेत्रावर दुधी भोपळ्यांची लागवड करून ते दररोज सुमारे ५० हजार रुपयांचे उत्पन्न मिळवत असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यांच्या शेतातील दुधी भोपळ्यांना आखाती देशांमध्ये, विशेषतः कतारमध्ये, मागणी आहे..पारंपरिक शेतीऐवजी आधुनिक पद्धतींची निवडकारीगौडा यांचे वडील आणि आजोबा दोघेही शेतकरी होते. त्यामुळे शेती हा त्यांच्या कुटुंबाचा पारंपरिक व्यवसाय आहे. त्यांच्या शेतीत मका, वांगी आणि टोमॅटो यांसारखी पिके घेतली जात होती. मात्र, स्थानिक बाजारपेठेत योग्य भाव मिळवणे आणि शेतमालाची विक्री करणे ही शेतकऱ्यांसमोरील प्रमुख आव्हाने असल्याची जाणीव कारीगौडा यांना होती..MPSC Success Story: एक एकर शेती, आई-वडिलांची मजुरी अन् पूजाची जिद्द; चौथ्या प्रयत्नात MPSC परीक्षेत महसूल सहाय्यकपदी यश, जिद्दीची यशोगाथा.त्यामुळे त्यांनी पारंपरिक शेतीच्या पद्धतींमध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला. शेतीत ठिबक सिंचन, मल्चिंग आणि आधुनिक कृषी तंत्रज्ञानाचा वापर सुरू केला. याचबरोबर परदेशातील बाजारपेठांमध्ये कोणत्या प्रकारच्या भाज्यांना मागणी आहे, याचाही त्यांनी अभ्यास केला. त्यातून त्यांना लहान आकाराच्या दुधी भोपळ्यांची लागवड करण्याची कल्पना सुचली..कतारमध्ये लहान दुधी भोपळ्यांना मागणी का?भारतीय बाजारपेठेत सामान्यतः मोठ्या आकाराचे दुधी भोपळे विकले जातात. मात्र, कतारसारख्या आखाती देशांमध्ये सुमारे ५०० ग्रॅम वजनाच्या लहान दुधी भोपळ्यांना मागणी असल्याचे सांगितले जाते..लहान कुटुंबांसाठी हा भाजीचा प्रकार सोयीचा ठरतो. एका वेळच्या जेवणासाठी संपूर्ण भाजी वापरता येत असल्याने उरलेली भाजी साठवून ठेवण्याची गरज कमी होते. लवकर काढणी केल्यामुळे या दुधी भोपळ्यांची साल कोवळी आणि पातळ असते. तसेच, त्यातील बियाही मऊ असतात. ग्राहकांची ही गरज लक्षात घेऊन कारीगौडा यांनी आपल्या ३.५ एकर जमिनीवर 'बेबी बॉटल गॉर्ड्स'ची लागवड सुरू केली. .दररोज एक टन उत्पादन; किलोला ५० रुपये भावकारीगौडा जून-जुलैमध्ये बियांची पेरणी करतात. साधारण ७० दिवसांनंतर पिकाची काढणी सुरू होते. सप्टेंबर ते डिसेंबर या कालावधीत उत्पादन मिळत असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. त्यांच्या शेतातून दररोज सुमारे एक हजार किलो दुधी भोपळ्याचे उत्पादन मिळते..IIT Graduate Farming Success Story : आयआयटी इंजिनिअरची कमाल! लाखो रुपयांची नोकरी सोडली अन् सुरू केली ड्रॅगन फ्रूटची शेती, वर्षांनुवर्षे होणार बक्कळ कमाई.मोठे व्यापारी थेट शेतावर येऊन हा माल प्रतिकिलो ५० रुपये दराने खरेदी करतात. या हिशेबानुसार, एक हजार किलो उत्पादनाची विक्री केल्यास दिवसाला ५० हजार रुपयांची उलाढाल होते. ९० दिवसांच्या काढणीच्या हंगामात ही रक्कम सुमारे ४५ लाख रुपयांपर्यंत पोहोचू शकते. मात्र, ही एकूण विक्रीची रक्कम असून त्यातून बियाणे, मजुरी, सिंचन, खते आणि इतर खर्च वजा केल्यानंतर प्रत्यक्ष नफा ठरतो..निर्यातीसाठी काढणीच्या वेळेला महत्त्वया शेतीत योग्य वेळी काढणी करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. दुधी भोपळा वेलीवर जास्त काळ राहिल्यास त्याचे वजन ५०० ग्रॅमवरून ८०० ग्रॅमपर्यंत वाढू शकते. त्यामुळे निर्यातीसाठी अपेक्षित असलेल्या आकाराचे निकष पूर्ण होणार नाहीत. म्हणूनच, भाजीचा आकार आणि गुणवत्ता कायम राखण्यासाठी दररोज काढणी केली जाते. .व्यापारी शेतातून माल खरेदी करण्याबरोबरच कतारला पाठवण्यासाठी वाहतूक आणि निर्यातीची प्रक्रियाही हाताळतात. त्यामुळे कारीगौडा यांना उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करता येते. योग्य पीक, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि बाजारपेठेची मागणी यांची सांगड घातल्यास शेतीतून उत्पन्न वाढवण्याच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, हे कारीगौडा यांनी दाखवून दिले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.