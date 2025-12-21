Kedarnath Snowfall Video: हर हर महादेव! स्वर्ग जणू पृथ्वीवर उतरला, केदारनाथमधील अद्भूत हिमवृष्टीचा Viral Video

latest snowfall video from Kedarnath dham: सध्या सर्वत्र थंडीची लाट पाहायला मिळत आहे. सोशल मिडियावर केदारनाथचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. केदारनाथ मंदिरावर होणारी हिमवृष्टी पाहून तुमचे डोळे चकित होतील. उत्तराखंडातील हिमालयाच्या कुशीत वसलेल्या केदारनाथ धामच्या व्हिडिओने सर्वाचे लक्ष वेधले आहे. या व्हिडिओवर भाविक कमेंट्स आणि लाइक्सचा वर्षाव करत आहे. तुम्हीही हा व्हिडिओ एकदा नक्कीच पाहा. .सोशल मिडियावर व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओत दिसत आहे की केदारनाथ धाममध्ये सर्वत्र बर्फच बर्फ दिसत आहे. केदारनाथ मंदिराचा संपूर्ण परिसर बर्फाच्छादित दिसत आहे. केदारनाथ मंदिरावर झालेल्या हिमवृष्टीचं अप्रतिम दृश्य मन मोहून टाकणारं आहे. उत्तराखंडातील हिमालयाच्या कुशीत वसलेलं केदारनाथ धाम आता पांढऱ्या शुभ्र बर्फाच्छादनाने अधिक सुंदर दिसत आहे..केदारनाथचा हा व्हिडिओ kedarnathofficial.in या इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून शेअर करण्यात आला आहे. या व्हिडिओवर आतापर्यंत २०६,३७७ लाईक्स मिळाले आहे. तसेच दोन हजारपेक्षाजास्त कमेंट्स करण्यात आल्या आहेत. तसेच १. ५ मिलियन लोकांनी आतांपर्यंत हा व्हिडिओ पाहिलेला आहे. .यूजर्सचा कमेंट्सा पाऊसकेदारनाथ मंदिरावर झालेल्या हिमवृष्टीचं अप्रतिम दृश्य पाहून अनेक यूजर्संनी कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. एका यूजरने लिहिले की "हर हर महादेव 🔱💝🔱 हर हर महादेव", दुसऱ्या यूजरने कमेंट केली की "जय केदारनाथ", तिसऱ्या यूजरने कमेंट केली "जयजय श्री केदारनाथ", तर अनेकांनी त्रिशुळ, आणि नमस्कार इमोजी कमेंटमध्ये पोस्ट केले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.