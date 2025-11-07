'ब्लाऊजमध्ये हात घातला आणि...' बसमध्ये एका व्यक्तीची महिलेसोबत घाणेरडे स्पर्श, व्हिडिओ बनवत अद्दल घडवली

केरलमध्ये चालत्या बसमध्ये एका महिला प्रवासीसोबत छेडछाडीचा लाजिरवाणा व्हिडिओ समोर आलाय. हा व्हिडिओ तिरुवनंतपुरम जिल्ह्यातील कट्टकडातील एका सरकारी बसमधला आहे. या बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या एका तरुणीसोबत एका व्यक्तीने घाणेरडा स्पर्श केला. या तरुणीने व्हिडिओ बनवत त्या व्यक्तीला चांगलीच अद्दल घडवली. .महिलेनं पहिल्यादा या छेडछाड करण्यात व्यक्तीचा लपून व्हिडिओ बनवला. नंतर त्याने ब्लाऊजमध्ये हात घालताच महिलेनं त्याला पकडलं. बस कंडक्टर तिच्या मदतीला आला. परंतु बाकी प्रवासी मात्र त्यांच्या सीटवर बसलेलेच होते..काय आहे प्रकरण?सोशल मीडियावर या तरुणीचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती या तरुणीला विचित्र पद्धतीने स्पर्श करताना दिसून येतोय. सुरवातीला तो त्या तरुणीच्या मांड्यावरुन हात फिरवतो. त्यानंतर हळून ब्लाऊजमध्ये हात घालण्याचा प्रयत्न करतो. हे सगळं सुरु असताना नकळतपणे तरुणी या सगळ्याचा व्हिडिओ बनवते. .जेव्हा तो ब्लाऊजमध्ये हात घालण्याचा प्रयत्न करतो. त्यावेळी ती त्याचा हात पकडत त्याला मारायला सुरुवात करते. तसंच त्याच्या चेहरा कॅमेरामोर दाखवण्याचा प्रयत्न करते. त्याला मारते देखील. परंतु एकही प्रवासी तिच्या मदतीला येत नाही. काही वेळाने कंटक्टरने तिला मदत करतो. .नेटकऱ्यांकडून संताप व्यक्तसोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर नेटकऱ्यांनी संताप व्यक्त केलाय. अनेकांनी तरुणीचं कौतूक केलय. तर अनेकांनी बसून राहिलेल्या प्रवाशांवर संताप व्यक्त केलाय. एका युजरने कमेंट करत लिहलं की, 'मुलींना सार्वजनिक ठिकाणी काय गोष्टी सहन कराव्या लागतात.' तर अनेकांनी कमेंट करत म्हटलं की, 'अशा लोकांना भर चौकात उभं करुन मारलं पाहिजे.' .Suraj Wife: ही आहे सुरज चव्हाणची होणारी बायको! अंकिताने खास पद्धतीने दोघांचं केलं केळवण, सुरजचा उखाणा एकदा ऐका! Viral Video.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.