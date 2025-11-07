Trending News

'ब्लाऊजमध्ये हात घातला आणि...' बसमध्ये एका व्यक्तीची महिलेसोबत घाणेरडे स्पर्श, व्हिडिओ बनवत अद्दल घडवली

Woman Records Harassment Inside Kerala Bus; Viral Video: सध्या सोशल मीडियावर एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती एका तरुणीला चुकीचा स्पर्श करताना दिसून येतोय. या मुलीनं प्रतिकार करत त्याचा व्हिडिओ बनवत त्याला चांगलीच अद्दल घडवली आहे.
केरलमध्ये चालत्या बसमध्ये एका महिला प्रवासीसोबत छेडछाडीचा लाजिरवाणा व्हिडिओ समोर आलाय. हा व्हिडिओ तिरुवनंतपुरम जिल्ह्यातील कट्टकडातील एका सरकारी बसमधला आहे. या बसमध्ये प्रवास करणाऱ्या एका तरुणीसोबत एका व्यक्तीने घाणेरडा स्पर्श केला. या तरुणीने व्हिडिओ बनवत त्या व्यक्तीला चांगलीच अद्दल घडवली.

