लग्नाच्या काही तास आधी अपघात, मुहूर्त चुकू नये रुग्णालयातच लग्नाचा निर्णय; कसा पार पडला सोहळा? पाहा VIDEO

आयुष्यभर सुख-दुःखात सोबत राहण्याची प्रतिज्ञा अनेक जण घेतात, मात्र, ज्यावेळी प्रत्यक्ष साथ देण्याची वेळ येते तेव्हा माघार घेतली जाते. पण केरळमधील एक दाम्पत्य याला अपवाद ठरलं आहे. ऐन विवाहपूर्वी वधूचा अपघात झाल्याने नवरदेवाने चक्क रुग्णालयाच्या इमर्जन्सी वार्डातच विवाह करण्याचा निर्मण घेतला. त्याच्या या निर्णाचं सर्वत्र कौतुक केलं जातं आहे. एखाद्या चित्रपटाप्रमाणे हा प्रसंग घडला. .केरळच्या आलप्पुळ्यातील २५ वर्षीय शिक्षिका अवनी जे. आणि इंजिनियरिंग कॉलेजमध्ये प्राध्यापक असलेल्या शॅरन व्ही. एम. त्यांनी सात जन्म एकमेकांना साथ देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. शुक्रवारी त्यांचा विवाह पार पडणार होता. पण त्यापूर्वी मेकअप करण्यासाठी जात असलेल्या अवनीच्या गाडीचा अपघात झाला. त्यात ती जखमी झाली. त्यामुळे तिला जवळच्या एका रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं..या घटनेनंतर शॅरन आणि त्याचं कुटुंब देखील तिथे पोहोचलं. अशावेळी लग्नाचा मुहूर्त चुकू नये म्हणून त्यांनी रुग्णालयात विवाह करण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी डॉक्टरांशी चर्चा केली. विशेष म्हणजे रुग्णालयातील डॉक्टरांनी याला लगेच परवानगी दिली. त्यानंतर दोघांचा छोटेखानी विवाह सोहळा पार पडला. रुग्णालयातील डॉक्टर्स, नर्स आणि इतर कर्मचारी या सोहळ्याचे साक्षीदार ठरले..यासंदर्भात बोलताना, अवनीची प्रकृती स्थीर असल्याचं रुग्णालयाचे विभागाचे प्रमुख डॉ. सुधीश करुणाकरण यांनी सांगितले. अवनीची प्रकृती स्थिर आहे. पण तरी तिच्या पाठीवर शस्त्रक्रिया करण्याची गरज आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. तसेच तिचा नवरा शॅरन म्हणाला की, "विवाहाचा मुहूर्त चुकू नये म्हणून आम्ही रुग्णालायात विवाह करण्याचा निर्णय घेतला. आता आमचं लक्ष्य अवनीच्या प्रकृतीवर आहे''.