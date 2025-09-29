Trending News

Viral Video : पतीसोबत गरबा खेळताना अचानक कोसळली महिला अन्... हृदयद्रावक व्हिडिओ

Viral Video : मध्यप्रदेशातील खरगोण जिल्ह्यात एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. एक नवविवाहित महिलेचा पतीसोबत गरबा खेळताना मृत्यू झाला आहे ही घटना सीसीटीव्हीत कैद झाली. या घटनेने सर्वांना धक्का बसला.
A 19-year-old woman collapsed and died while performing Garba at Singaji temple in Khargone, Madhya Pradesh, shocking devotees and family members.

Yashwant Kshirsagar
मध्य प्रदेशातील खरगोण जिल्ह्यातील १९ वर्षीय महिलेचा गरबा करताना कोसळून मृत्यू झाला. खरगोण जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे ४० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सिंगाजी मंदिर परिसरात ही घटना घडली. सोनम तिचा पती कृष्णपालसोबत दुर्गा देवीच्या मूर्तीसमोर गरबा करत होती. असे वृत्त आहे की सोनमचे या वर्षी मे महिन्यात कृष्णपालशी लग्न झाले होते. हे जोडपे एकत्र गरबा खेळत होते. नाचत सोनम अचानक जमिनीवर पडली.

