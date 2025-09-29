Viral Video : पतीसोबत गरबा खेळताना अचानक कोसळली महिला अन्... हृदयद्रावक व्हिडिओ

मध्य प्रदेशातील खरगोण जिल्ह्यातील १९ वर्षीय महिलेचा गरबा करताना कोसळून मृत्यू झाला. खरगोण जिल्हा मुख्यालयापासून सुमारे ४० किलोमीटर अंतरावर असलेल्या सिंगाजी मंदिर परिसरात ही घटना घडली. सोनम तिचा पती कृष्णपालसोबत दुर्गा देवीच्या मूर्तीसमोर गरबा करत होती. असे वृत्त आहे की सोनमचे या वर्षी मे महिन्यात कृष्णपालशी लग्न झाले होते. हे जोडपे एकत्र गरबा खेळत होते. नाचत सोनम अचानक जमिनीवर पडली. .घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांना सुरुवातीला हा विनोद किंवा नाट्यमय गोंधळ वाटला आणि काहींनी तोंडावर हात ठेवून हसायला सुरुवात केली. सोनम उठू शकली नाही तेव्हा घबराट पसरली. तिचा पती कृष्णपालने ताबडतोब तिला उठवण्याचा प्रयत्न केला, परंतु तोपर्यंत सोनमचा मृत्यू झाला होता. .पोलिसांनी घटनेची पुष्टी केली आणि सांगितले की मृतदेह पोस्टमॉर्टेमसाठी पाठवण्यात आला आहे आणि तपास सुरू करण्यात आला आहे. नंतर, प्रशासनाने गर्दी नियंत्रित करण्यास आणि परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यास मदत केली..सोनमच्या अचानक मृत्यूमुळे कुटुंबावर शोककळा पसरली आहे. गावकऱ्यांनी सांगितले की सोनम तिच्या लग्नाच्या काही महिन्यांपूर्वीच तिच्या पतीसोबत आनंदी जीवन जगत होती. या दुःखद घटनेने केवळ कुटुंबालाच धक्का बसला नाही तर स्थानिक आणि मंदिरात जमलेल्या भाविकांनाही धक्का बसला आहे. स्थानिक लोकही धक्क्यात आहेत आणि कुटुंबाचे सांत्वन करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.