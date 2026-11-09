Kolhapur Talent: एका इन्स्टा व्हिडीओने उघडले नशिबाचे दार; कोल्हापुरातून थेट अमेरिकेच्या बॉय बँडमध्ये एन्ट्री! जाणून घ्या दर्शन मगदूमचा भन्नाट प्रवास

Kolhapur: कोल्हापूर जिल्ह्यातील एका छोट्याशा गावात राहणारा तरुण आज अमेरिकेतील प्रसिद्ध बॉय बँडचा सदस्य बनला आहे. इन्स्टाग्रामवर इंग्रजी गाणी गाण्याचा छंद जोपासणाऱ्या दर्शन मगदूम याचा प्रवास आता अमेरिकेतील बड्या मंचापर्यंत पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे, अमेरिकेत पोहोचल्यानंतर त्याला न्यूयॉर्कचे महापौर झोहरान ममदानी यांची भेट घेण्याची संधीही मिळाली. छोट्या गावातून सुरू झालेला दर्शनचा हा प्रवास सध्या सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे..दर्शन मगदूम हा कोल्हापूर जिल्ह्यातील दुंडगे गावचा रहिवासी आहे. तो अवघ्या २२ वर्षांचा आहे. त्याने कर्नाटकातील बेळगावमधून संगणक विषयात पदवीचे शिक्षण घेतले. त्याचे आई-वडील दोघेही शिक्षक आहेत. घरात संगीताची आवड होती. मात्र, कुटुंबातील कोणीही संगीताला व्यवसाय म्हणून स्वीकारले नव्हते.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Gokul Dairy Chairman Election High Court Ruling : 'गोकुळ'च्या अध्यक्ष निवडीत सर्वात मोठा ट्विस्ट; मतदानापूर्वी कोर्टाचा निकाल, बदलले सत्तेचे गणित!.लहानपणापासून गाण्याची आवडदर्शनला लहानपणापासून गाण्याची आवड होती. तो सुमारे दहा वर्षांचा असताना त्याच्या आई-वडिलांनी त्याला चार वर्षे शास्त्रीय संगीताचे शिक्षण दिले. त्यानंतर त्याने स्वतः सराव सुरू ठेवला. २०१८-१९ च्या सुमारास त्याने इन्स्टाग्रामवर गाण्याचे व्हिडीओ टाकण्यास सुरुवात केली. सुरुवातीला हा केवळ छंद होता. त्यातून करिअर घडेल, असा विचारही त्याने केला नव्हता. त्यावेळी त्याच्या परिसरातील अनेक तरुण हिंदी गाणी गात होते. मात्र, दर्शनने इंग्रजी गाणी गाण्याचा वेगळा मार्ग निवडला. त्याचे काही व्हिडीओ लोकप्रिय झाले. हळूहळू त्याचे फॉलोअर्स वाढू लागले. आज त्याने इन्स्टाग्रामवर २०० हून अधिक व्हिडीओ पोस्ट केले आहेत. 'ब्लाइंडिंग लाईट्स' या गाण्याच्या त्याच्या व्हिडीओला विशेष पसंती मिळाली..अमेरिकेच्या बँडकडून थेट ऑफरदर्शनच्या गाण्यांची दखल अमेरिकेतील 'बॉय थ्रॉब' या बॉय बँडने घेतली. गेल्या वर्षी या बँडच्या सदस्यांनी दर्शनशी संपर्क साधला. त्याला बँडमध्ये सहभागी होण्याचे निमंत्रण दिले. सुरुवातीला हा खरा संपर्क आहे की कोण आपली चेष्ठा करतेय असा प्रश्न दर्शनला पडला होता. या बँडमध्ये अँथनी की, इव्हान पेपियर, झॅकरी सोबानिया आणि दर्शन मगदूम असे चार सदस्य आहेत. दर्शनसमोर अमेरिका वारीची मोठी अडचण होती. तो यापूर्वी अमेरिकेला कधी गेलेला नव्हता. त्याच्याकडे अमेरिकी व्हिसाही नव्हता.त्यामुळे बँडच्या इतर सदस्यांनी एक वेगळीच कल्पना राबवली. दर्शनला अमेरिकेत आणण्यासाठी त्यांनी सोशल मीडियावर गाण्यांचे व्हिडीओ पोस्ट केले. काही प्रसिद्ध गाण्यांचे शब्द बदलून त्यात दर्शनचा उल्लेख केला. 'दर्शन इज द मॅन वी नीड' अशा गाण्यांतून त्यांनी चाहत्यांना त्याला अमेरिकेत आणण्यासाठी पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले..Gokul Politics : "गोकुळचं दार मी उघडलं म्हणून..."; महायुतीच्या दोन बड्या मंत्र्यांवर सतेज पाटलांचा थेट प्रहार!.दर्शनच्या व्हिसासाठी एक लाख नव्हे, तर दहा लाख फॉलोअर्सची गरज असल्याचे त्याच्या इमिग्रेशनच्या वकिलांनी सांगितल्याचा दावा बँडने केला होता. त्यानंतर सुमारे दहा महिन्यांत बँडचे फॉलोअर्स दहा लाखांपर्यंत पोहोचले. या काळात त्यांनी अमेरिकेतील आणखी एका गायिकेसोबतही गाणे केले. अखेर ऑगस्टमध्ये दर्शनचा व्हिसा मंजूर झाल्याची माहिती बँडने सोशल मीडियावर दिली..अमेरिकेत पोहोचताच 'दर्शन डे'ऑक्टोबरमध्ये दर्शन अमेरिकेत पोहोचला. न्यू जर्सी येथील 'अमेरिकन ड्रीम' मॉलमध्ये १६ ऑक्टोबरला बँडचे चारही सदस्य पहिल्यांदा एकत्र आले. या कार्यक्रमाला त्यांनी 'दर्शन डे' असे नाव दिले. आतापर्यंत दर्शन प्रत्यक्ष उपस्थित नसताना बँडचे इतर सदस्य त्याचे छायाचित्र किंवा कटआउट सोबत ठेवून कार्यक्रम करत होते. आता मात्र चारही जण एकाच मंचावर आले. यानंतर दर्शनची आणखी एक भेट चर्चेत आली. न्यूयॉर्कचे महापौर झोहरान ममदानी यांनी बँडच्या सदस्यांना सिटी हॉलची सफर घडवली. यावेळी दर्शनने ममदानी यांच्याशी हिंदीत संवाद साधला. आपण कोल्हापूरचे असल्याचेही त्याने सांगितले. या भेटीचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर झाला..दर्शन सध्या 'बॉय थ्रॉब'च्या सदस्यांसोबत अमेरिकेच्या दौऱ्यावर आहे. न्यू जर्सी आणि न्यूयॉर्कनंतर बँडने शिकागो, डेन्व्हर आणि लॉस एंजेलिससह इतर अनेक शहरांमध्ये कार्यक्रम सादर केले आहेत. दर्शनकडे सध्या तीन वर्षांचा व्हिसा आहे. मात्र, अमेरिकेत कायमचे स्थायिक होण्याचा त्याचा विचार नाही. काम मिळेल तसा तो बँडसोबत काम करणार आहे. अधिकाधिक संगीत तयार करणे आणि प्रेक्षकांना आनंद देणे हेच आपले ध्येय असल्याचे दर्शन सांगतो. एका छोट्या गावातून इन्स्टाग्रामवर गाणी पोस्ट करणाऱ्या दर्शनने आज अमेरिकेतील संगीतविश्वात स्वतःची ओळख निर्माण केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.