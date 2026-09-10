Viral Video : आधी पैसे द्या, मगच जेवण करा! या देशातील लग्नाची अनोखी प्रथा पाहून भारतीय महिलेलाही बसला धक्का, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...

दक्षिण कोरियात काम करणाऱ्या एका भारतीय महिलेने तिथल्या एका अनोख्या विवाह प्रथेबद्दलचा अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला आहे, ज्याची सध्या बरीच चर्चा होत आहे. महिलेने सांगितले की, तिथे रिसेप्शनच्या ठिकाणी पाहुण्यांना जेवणाच्या हॉलमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी भेटवस्तू किंवा पैशांचे पाकीट द्यावे लागते आणि त्या बदल्यात एक 'टोकन' दिले जाते. तिचा हा अनुभव "आधी भेटवस्तू द्या आणि मग जेवा," या म्हणीसारखा असल्याचे तिने सांगितले..हा व्हिडिओ @jigyasa__.jd या युजरने इन्स्टाग्रामवर शेअर केला आहे. यात ती महिला आपल्या कोरियन सहकाऱ्याच्या लग्नाला उपस्थित राहिल्याचे वर्णन करते; तिच्यासोबत तिचे एक भारतीय आणि एक श्रीलंकन वरिष्ठ सहकारी सुद्धा होते. त्या तिघांसाठीही हे पहिलेच कोरियन लग्न होते. नवदाम्पत्यासाठी पैशांचे पाकीट किंवा भेटवस्तू सोबत नेणे आवश्यक आहे, याची जाणीव असल्याने ते वेळेवरच विवाहस्थळी पोहोचले. सोहळ्यानंतर, जेव्हा ते जेवणाच्या हॉलकडे निघाले, तेव्हा सुरक्षा रक्षकांनी त्यांना अडवले आणि 'टोकन'ची मागणी केली..Crime: नवऱ्याचे घनदाट केस आवडायचे; पत्नीने प्रेमाने डोक्यावरून हात फिरवला अन् सगळे केसच हाती आले, नंतर... जे घडलं ते भयंकर .परिस्थिती काहीशी अवघड झाली कारण सुरक्षा कर्मचाऱ्यांना इंग्रजी येत नव्हते आणि या तिघांनाही कोरियन भाषा येत नव्हती. गोंधळलेल्या अवस्थेत त्यांनी आपल्या कोरियन सहकाऱ्याला फोन केला, ज्याने अखेरीस त्यांना नेमका नियम समजावून सांगितला. कोरियामध्ये पाहुण्यांनी रिसेप्शन काउंटरवर जाऊन नवदाम्पत्याला पाकीट किंवा भेटवस्तू देणे ही एक सामान्य प्रथा आहे. त्या बदल्यात त्यांना प्रवेशासाठी एक टोकन मिळते, जे जेवणाच्या भागात जाण्यासाठी दाखवणे आवश्यक असते. सहकाऱ्याने कर्मचाऱ्यांना परिस्थिती समजावून सांगितली आणि त्या आत जाण्याची परवानगी मिळाली; त्यानंतर त्यांनी आपली पाकिटे दिली, टोकन्स मिळवली आणि जेवणाचा आनंद घेतला.. अतिशय विचित्र प्रक्रिया त्या महिलेने नमूद केले की तिला ही प्रक्रिया खूपच विचित्र वाटली, कारण भारतीय लग्नांमध्ये अशा प्रकारे गोष्टी होत नाहीत. भारतात, पाहुणे जेवणाशी संबंधित कोणत्याही टोकन प्रणालीशिवाय थेट नवदाम्पत्याला भेटवस्तू किंवा पैसे देऊ शकतात. मात्र, कोरियन लग्नांमध्ये ही पद्धत अत्यंत शिस्तबद्ध मानली जाते. भेटवस्तू—किंवा *चुगुइगेम* (अभिनंदनपर पैसे)—सहसा रोख रकमेच्या पाकिटात दिली जाते. रिसेप्शनवर नावे नोंदवली जातात, ज्यामुळे पाहुण्यांच्या संख्येचा मागोवा घेणे सोपे जाते आणि नवदाम्पत्याला नेमके कोणी काय भेटवस्तू दिली हे समजते. .युजर्सच्या प्रतिक्रियासोशल मीडियावर हा अनुभव शेअर केल्यानंतर अनेक लोकांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या. काहींना ही गोष्ट रंजक वाटली, तर काहींनी विविध संस्कृतींमधील प्रथांबद्दल जाणून घेणे महत्त्वाचे असल्याचे म्हटले. अनेक वापरकर्त्यांनी भारतीय आणि कोरियन विवाह पद्धतींची तुलना केली. कोरियन विवाहांमध्ये इतरही काही वैशिष्ट्यपूर्ण प्रथा पाहायला मिळतात; यामध्ये पाहुणे अनेकदा रोख स्वरूपात भेटवस्तू देतात आणि ती रक्कम संबंधांच्या स्वरूपावर अवलंबून असते. विवाह सोहळे संक्षिप्त असतात आणि दुपारचे किंवा रात्रीचे जेवण एका शिस्तबद्ध पद्धतीने आयोजित केले जाते. भारतीय विवाहांशी तुलना करता, येथील कार्यक्रम अधिक औपचारिक आणि वेळेचे काटेकोर पालन करणारे वाटतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.