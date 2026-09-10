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Viral Video : आधी पैसे द्या, मगच जेवण करा! या देशातील लग्नाची अनोखी प्रथा पाहून भारतीय महिलेलाही बसला धक्का, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली...

Korean Wedding Gift Ritual एका भारतीय महिलेने लग्नातील अनोख्या प्रथेचा अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला आहे. कोरियन लग्नात पाहुण्यांना जेवणाच्या हॉलमध्ये जाण्यापूर्वी नवदाम्पत्याला पैसे किंवा भेटवस्तू देऊन त्याबदल्यात ‘टोकन’ घ्यावे लागते.
An Indian woman shares her experience of attending a Korean wedding, highlighting the tradition

An Indian woman shares her experience of attending a Korean wedding, highlighting the tradition

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

दक्षिण कोरियात काम करणाऱ्या एका भारतीय महिलेने तिथल्या एका अनोख्या विवाह प्रथेबद्दलचा अनुभव सोशल मीडियावर शेअर केला आहे, ज्याची सध्या बरीच चर्चा होत आहे. महिलेने सांगितले की, तिथे रिसेप्शनच्या ठिकाणी पाहुण्यांना जेवणाच्या हॉलमध्ये प्रवेश करण्यापूर्वी भेटवस्तू किंवा पैशांचे पाकीट द्यावे लागते आणि त्या बदल्यात एक 'टोकन' दिले जाते. तिचा हा अनुभव "आधी भेटवस्तू द्या आणि मग जेवा," या म्हणीसारखा असल्याचे तिने सांगितले.

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