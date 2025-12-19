नशीब असावं तर असं! 'या' कंपनीच्या २० वर्षे जुन्या AC मध्ये ग्राहकांना सापडतंय सोनं, प्रकरण वाचून थक्क व्हाल!

२० वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या एअर कंडिशनरमध्ये लोकांना सोने सापडत असल्याचा प्रकार समोर आले आहे. त्यानंतर लोकांकडून जुने एसी उघडण्याची धडपड सुरु आहे. दक्षिण कोरियात हा प्रकार उघडकीस आला असून त्याचा व्हिडीओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे. .‘द इंडिपेंडंट’च्या वृत्तानुसार, २००५ साली एलजी कंपनीने ‘व्हिसन’ नावाचा लिमिटेड-एडिशन एअर कंडिशनर बाजारात आणला होता. या एडिशनमधील काही एसी युनिट्सवर शुद्ध सोन्याचा लोगो लावण्यात आला होता. त्यावेळी हा लोगो सोन्याचा असल्याचंही कंपनीकडून सांगण्यात आलं होतं. हा लोगोमध्ये ३.७५ ग्रॅम सोन्याचा असल्याची माहिती कंपनीकडून देण्यात आली होती..बांधकाम क्षेत्रात इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानाची क्रांती! टाटा मोटर्सचा सर्वात शक्तिशाली ‘Prima 3540.K’ ट्रिपर लाँच; पाहा वैशिष्ट्ये.अशातच आता जागतिक स्तरावर सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्यानंतर अनेकांना जुन्या एलजी व्हिसन एसीवरील सोन्याचा लोगो आवठला आहे. आपल्या एसी युनीटमध्ये हा लोगो आहे का? याचा शोध ग्राहक घेत आहेत. दक्षिण कोरियात या सोन्याच्या लोगोची किंमत जवळपास ७१३,००० वॉन (सुमारे ४५ हजार भारतीय रुपये) इतकी आहे. हा लोगो एका दुकानात विक्रीसाठी आणण्यात आलाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. त्यानंतर नागरिकांमध्ये मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे..११ डिसेंबर रोजी सियोलमधील एका दागिन्यांच्या दुकानाच्या मालकाने यासंदर्भात एक व्हिडीओ यूट्यूबवर अपलोड केला. या व्हिडीओमध्ये तो त्याच्या एअर कंडिशनरमधून काढलेला सोन्याचा छोटासा तुकडा दाखवत आहे. हा लोगो वितळवून त्याचे विश्लेषण केलं असता तो शुद्ध सोन्याचाच असल्याची खात्री झाल्याचे त्यांनी सांगितलं आहे..Small CC car market India : भारतात कमी सीसीच्या गाड्यांचा वाढता ट्रेंड; बजेट, मायलेज आणि आधुनिक फीचर्समुळे मध्यमवर्गीयांचा कल वाढला.रिंगरिंग उन्नी यांनी सांगितले की, हा लोगो १८ कॅरेट नव्हे, तर ९९.३ टक्के शुद्ध सोन्याचा आहे. सहा अक्षरांचा ‘व्हिसन’ लोगो सुमारे ३.७५ ग्रॅम वजनाचा होता. हे वजन दक्षिण कोरियामधील पारंपरिक सोन्याच्या मोजमापातील ‘एक डॉन’ इतके आहे. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून त्याला आतापर्यंत ११ लाखांहून व्हूज मिळाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.