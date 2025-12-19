Trending News

नशीब असावं तर असं! 'या' कंपनीच्या २० वर्षे जुन्या AC मध्ये ग्राहकांना सापडतंय सोनं, प्रकरण वाचून थक्क व्हाल!

20-Year-Old LG AC Contains Pure Gold Logo : जागतिक स्तरावर सोन्याच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ झाल्यानंतर अनेकांना जुन्या एलजी व्हिसन एसीवरील सोन्याचा लोगो आवठला आहे. आपल्या एसी युनीटमध्ये हा लोगो आहे का? याचा शोध ग्राहक घेत आहेत.
20-Year-Old LG AC Contains Pure Gold Logo

20-Year-Old LG AC Contains Pure Gold Logo

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

२० वर्षांपूर्वी खरेदी केलेल्या एअर कंडिशनरमध्ये लोकांना सोने सापडत असल्याचा प्रकार समोर आले आहे. त्यानंतर लोकांकडून जुने एसी उघडण्याची धडपड सुरु आहे. दक्षिण कोरियात हा प्रकार उघडकीस आला असून त्याचा व्हिडीओ देखील सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे. या प्रकरणाची सध्या जोरदार चर्चा सुरु आहे.

Loading content, please wait...
South Korea
Air Conditioner

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com