'लोक पायऱ्या चढत होते, अचानक सिंह आला आणि...' थरकाप उडवणारा प्रसंग एकदा बघाच, viral video

Lion appears suddenly on Shatrunjaya hill steps viral video: सध्या सगळ्या शहरात, गावात, शेतात अनेक ठिकाणी बिबट्याने धुमाकूळ घातला आहे. नागरिक बिबट्याच्या दहशतीमध्ये असताना एक नवा व्हिडिओ समोर आलाय. भावनगर जिल्ह्यातील एका डोंगरावर फिरायला आलेल्या लोकांसमोर चक्क बिबट्या नाहीतर सिंह येऊन उभा थाकला. त्याला पाहून एका क्षणांसाठी सगळेच थक्क झाले. मग काय, मागे सिंह आणि पुढे माणसं. तेही डोंगराच्या पायऱ्यांवर. हा धरकाप उडवणारा व्हिडिओ पाहून तुम्ही देखील थक्क व्हाल..सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेला व्हिडिओ गुजरातमधील पालिताना इथल्या शत्रुंजय डोंगरातील असल्याचं बोललं जातय. हे जैन धर्मीयांचं सगळ्यात पवित्र तीर्थत्रेज्ञ मानलं जातं. इथं हजारो भाविक दर्शनासाठी येत असतात. तर काही पर्यटनासाठी येतात. अनेक पायऱ्या चढून दर्शन घेतलं जातं. दरम्यान याच पायऱ्यांवर पर्यंटक चालत असताना अचानक त्यांच्यासमोर सिंह आला. सिंहला पाहून सगळेच घाबरले. .हा व्हिडिओ 'MarketWisdombyNSFidai' या ट्विटर अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला. व्हिडिओमध्ये काही पर्यंटक पायऱ्यावरून डोंगर चढत असताना झुडपांमध्ये काहीतरी हलल्यासारखं दिसलं. क्षणार्धातच तिथे एक भलामोठा सिंह शांतपणे पायऱ्यांवर येऊन बसला. सिंह इतका जवळ उभा असल्याचं पाहून सगळेच घाबरले. परंतु कोणीही आरडाओरड केली नाही. धावपळ केली नाही. सिंह तिथं काही वेळ थांबला, इकडे तिकडे पाहिलं आणि अगदी शांतपणे तो निघून गेला. सुदैवानं यात कोणलाच कोणती इजा झाली नाही..सिंह इतका शांत राहिल्यानं अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केलय. अनेकांनी व्हिडिओवर कमेंट करत 'हे फक्त शत्रुंजयमध्येच होय शकतं' असा विश्वास व्यक्त केलाय. तर दुसऱ्यानं लिहलं की, 'माणूसच प्राण्यांच्या जागेत शिरतोय. तर निसर्गाच्या तोलावर आपणच परिणाम करतोय' अशाही कमेंट्स येताना पहायला मिळाल्या. सध्या सोशल मीडियावर हा सिंहाचा व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतोय.