Video: जंगलाचा क्रूर कायदा! माकडाला उड्या मारण्याची शिक्षा, सिंहिणीने जिवंतच फाडलं...

जंगलात जो सर्वात बलवान असतो तोच जिवंत राहतो आणि इतरांचा क्रूरपणे जीव घेतो. सोशल मीडियावर सध्या अशाच थरारक आणि अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनेचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये एका जंगली माकडाला उड्या मारणे इतके महागात पडले की त्याला थेट स्वतःच्या प्राणाला मुकावे लागले. .सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड कराLink:https://www.esakal.com/get-app?utm_source=esakal_web&utm_medium=inline_callout&utm_campaign=app_download&utm_content=article_mid.जंगलातील या थरारात एका माकडाच्या मागे एक शिकारी सिंहिण वेगाने धावताना दिसते. स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी हा बबून एका झुडपावर किंवा झाडावर चढण्याचा प्रयत्न करतो, मात्र त्याचा हा प्रयत्न निष्फळ ठरतो. ती सिंहिण क्षणाचाही विलंब न लावता त्याच झाडावर चढून बबूनला आपल्या तीक्ष्ण पंज्यांनी ओरबाडते आणि त्याची मान जबड्यात घट्ट पकडते..त्यानंतर काही क्षणातच तिथे दुसरी सिंहिणही दाखल होते आणि त्या माकडाची अतिशय वाईट अवस्था सुरू होते. दोन्ही सिंहिणींनी बबूनला आपल्या पंज्यांमध्ये आणि जबड्यांमध्ये अक्षरशः जखडून ठेवलेले व्हिडिओत पाहायला मिळते. एका बाजूने पंज्यांचा मारा आणि दुसऱ्या बाजूने मानेवर घट्ट पकड यामुळे तो बबून पूर्णपणे असहाय्य आणि निष्प्रभ होतो..जणू काही त्याने मृत्यूसमोर शरणागती पत्करल्यासारखा तो निपचित पडतो. शेवटी एक सिंहिण त्या अर्धमेल्या जंगली माकडाला जबड्यात पकडून झुडपांच्या दिशेने घेऊन जाते. म्हणजेच तो बबून जीवनाची लढाई पूर्णपणे हरतो आणि तो सिंहिणींचे सावज ठरतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.