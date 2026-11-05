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Video: जंगलाचा क्रूर कायदा! माकडाला उड्या मारण्याची शिक्षा, सिंहिणीने जिवंतच फाडलं...

Lioness Hunts Baboon From Tree in Brutal Jungle Chase: ती सिंहिण क्षणाचाही विलंब न लावता त्याच झाडावर चढून बबूनला आपल्या तीक्ष्ण पंज्यांनी ओरबाडते आणि त्याची मान जबड्यात घट्ट पकडते.
Video: जंगलाचा क्रूर कायदा! माकडाला उड्या मारण्याची शिक्षा, सिंहिणीने जिवंतच फाडलं...
संतोष कानडे
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जंगलात जो सर्वात बलवान असतो तोच जिवंत राहतो आणि इतरांचा क्रूरपणे जीव घेतो. सोशल मीडियावर सध्या अशाच थरारक आणि अंगावर काटा आणणाऱ्या घटनेचा एक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होतोय. या व्हिडिओमध्ये एका जंगली माकडाला उड्या मारणे इतके महागात पडले की त्याला थेट स्वतःच्या प्राणाला मुकावे लागले.

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