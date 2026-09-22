Liz East Motivational Story : वकिली सोडली, कुत्रे फिरवण्याचा व्यवसाय सुरू केला; आता महिन्याला कमावते १५ लाख!

From Criminal Law to Dog Walking: Liz East’s Career Change : करिअर म्हणजे डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील किंवा आयटी क्षेत्रातील नोकरी, असा सर्वसाधारण समज आहे. मात्र, यूकेमधील लिझ ईस्ट यांनी या पारंपरिक चौकटीला छेद देत आपल्या करिअरमध्ये मोठा बदल केला. फौजदारी खटल्यांमध्ये बचाव पक्षासाठी काम करणाऱ्या लिझ यांनी कायद्याच्या क्षेत्रातील नोकरी सोडून डॉग-वॉकिंगचा व्यवसाय सुरू केला. विशेष म्हणजे, या व्यवसायातून त्या पूर्वीपेक्षा अधिक कमाई करत असून, कामाचे तासही मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत..१२ तासांचे काम अन् दोन तासांचा प्रवासपीपल मासिकाच्या रिपोर्टनुसार, लिझ यांनी फौजदारी खटल्यांमध्ये बचाव पक्षासाठी पॅरालीगल म्हणून सुमारे चार वर्षे काम केले. त्यांच्या कामात प्रशासकीय जबाबदाऱ्यांसोबत न्यायालयातील सुनावण्यांना उपस्थित राहणे, तुरुंगांना भेट देणे आणि अशिलांशी चर्चा करणे यांचा समावेश होता..लिझ यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांचा कामाचा दिवस अनेकदा १२ तासांपेक्षा जास्त असायचा. त्यात लंडनला जाण्या-येण्यासाठी आणखी सुमारे दोन तास खर्च होत होते. सततच्या धावपळीमुळे त्यांना आपण आयुष्यापेक्षा कामाला जास्त वेळ देत असल्याची जाणीव झाली. काही काळानंतर त्यांनी आपल्या करिअरचा पुनर्विचार करण्यास सुरुवात केली..पतीकडून मिळाली व्यवसायाची प्रेरणालिझ यांच्या पतीचे आधीपासूनच डॉग-वॉकिंग आणि डॉग-बोर्डिंगचे काम होते. आपल्या पतीला काम करताना मिळणारा आनंद आणि उत्साह पाहून लिझ प्रभावित झाल्या. दुसरीकडे, स्वतःचे शनिवार-रविवारही कामाच्या चिंतेत जात असल्याचे त्यांना जाणवत होते..अखेर त्यांनी कॉर्पोरेट नोकरी सोडण्याचा निर्णय घेतला. व्यवसाय सुरू करण्यासाठी त्यांनी एक व्हॅन खरेदी केली. सुरुवातीच्या काळात व्यवसाय स्थिर होईपर्यंत त्यांनी स्थानिक पबमध्येही काम केले. त्यानंतर हळूहळू डॉग-वॉकिंग व्यवसायाला ग्राहक मिळू लागले आणि त्याचा विस्तार झाला..दिवसाला २० ते ३० कुत्रे; कमाई ₹५० हजारांपर्यंतलिझ सध्या दिवसाला साधारण २० ते ३० कुत्र्यांना फिरवतात. हे काम त्या चार वेगवेगळ्या फेऱ्यांमध्ये करतात. त्यांच्या माहितीनुसार, त्या प्रति कुत्रा, प्रति तास सुमारे १९ डॉलर शुल्क आकारतात..Premium|Work Life Balance : ‘वर्क-लाइफ बॅलन्स’ की ‘वर्क-लाइफ इंटिग्रेशन’? संतुलित, परिपूर्ण आणि अर्थपूर्ण आयुष्याचा नवा विचार.त्यांच्या दाव्यानुसार, दिवसाला त्यांची कमाई साधारण ४०० ते ५३० डॉलरपर्यंत होते. भारतीय चलनात ही रक्कम अंदाजे ₹३८ हजार ते ₹५० हजार इतकी होते. पूर्वीच्या कॉर्पोरेट नोकरीच्या तुलनेत आता त्या दरमहा हजारो पाउंड्स अधिक कमावत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. विशेष म्हणजे, पूर्वीच्या तुलनेत त्या साधारण निम्मा वेळ काम करतात.."इतके शिक्षण घेऊन कुत्रे फिरवतेस?"करिअर बदलल्यानंतर लिझ यांना अनेक प्रश्नांचाही सामना करावा लागला. कायद्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर आणि अनेक वर्षे कायद्याच्या क्षेत्रात काम केल्यानंतर डॉग-वॉकिंगचा व्यवसाय का निवडला, असा प्रश्न काही लोकांनी उपस्थित केला. काहींनी तर त्यांच्या शिक्षणाची वर्षे वाया गेलील असल्याचेही म्हटले. .AI Job Security : उत्तम पगार, उच्च राहणीमान तरीही सॉफ्टवेअर इंजिनिअरशी लग्नाला तरुणीने दिला नकार... कारण जाणून तुम्हालाही बसेल धक्का !.मात्र, लिझ यांचे मत वेगळे आहे. कायद्याच्या क्षेत्रात काम करताना मिळालेले अनुभव आणि कौशल्ये आजही आपल्या व्यवसायात उपयोगी पडत असल्याचे त्या सांगतात. त्यामुळे आपल्या शिक्षणाचा काहीही अपव्यय झाला नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे..पैशांपेक्षा समाधान महत्त्वाचेलिझ यांच्या मते, केवळ जास्त पैसे मिळतात म्हणून डॉग-वॉकिंगचा व्यवसाय सुरू करू नये. कुत्र्यांसोबत वेळ घालवणे आणि मोकळ्या हवेत काम करणे आवडणाऱ्या व्यक्तीसाठीच हे काम योग्य ठरू शकते.करिअर बदलल्यानंतर आता सकाळी उठून कामावर जाण्याची उत्सुकता वाटते, असे लिझ सांगतात. आपल्या निर्णयाचा कधीही पश्चात्ताप झाला नसल्याचेही त्या म्हणतात..यूकेमध्ये पेट केअर सेवांना मागणीयूकेमध्ये डॉग-वॉकिंग, डॉग-बोर्डिंग आणि पेट-सिटिंग यांसारख्या सेवांना मागणी आहे. PDSA च्या २०२५ च्या अहवालानुसार, यूकेमध्ये सुमारे १.११ कोटी पाळीव कुत्रे आहेत आणि सुमारे ३० टक्के प्रौढांकडे कुत्रा आहे. काम, कुटुंब किंवा इतर जबाबदाऱ्यांमुळे कुत्र्यांना नियमितपणे फिरवता न येणाऱ्या मालकांसाठी व्यावसायिक डॉग-वॉकर्सची सेवा उपयुक्त ठरते..Premium | AI and human jobs: एआय युगात माणसाला नोकऱ्यांसाठी आरक्षण हवं, असं बिल गेट्स का म्हणतात?.लिझ यांची कहाणी मात्र एक वेगळा संदेश देते. करिअरचा मार्ग एकदा ठरवल्यानंतर त्यावर कायम राहणे आवश्यक नाही; समाधान आणि काम-जीवनातील समतोलासाठी बदलाचा विचारही करता येतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.