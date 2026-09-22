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Liz East Motivational Story : वकिली सोडली, कुत्रे फिरवण्याचा व्यवसाय सुरू केला; आता महिन्याला कमावते १५ लाख!

Career Change : सुमारे चार वर्षे फौजदारी खटल्यांमध्ये पॅरालीगल म्हणून काम केल्यानंतर कायद्याचे क्षेत्र सोडून डॉग-वॉकिंग व्यवसाय सुरू केला. पूर्वी त्यांचा कामाचा दिवस १२ तासांपेक्षा जास्त असायचा ये-जा करण्यासाठी आणखी सुमारे दोन तास खर्च होत होते.
How Liz East Started Her Dog-Walking Business

How Liz East Started Her Dog-Walking Business

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

From Criminal Law to Dog Walking: Liz East’s Career Change : करिअर म्हणजे डॉक्टर, इंजिनिअर, वकील किंवा आयटी क्षेत्रातील नोकरी, असा सर्वसाधारण समज आहे. मात्र, यूकेमधील लिझ ईस्ट यांनी या पारंपरिक चौकटीला छेद देत आपल्या करिअरमध्ये मोठा बदल केला. फौजदारी खटल्यांमध्ये बचाव पक्षासाठी काम करणाऱ्या लिझ यांनी कायद्याच्या क्षेत्रातील नोकरी सोडून डॉग-वॉकिंगचा व्यवसाय सुरू केला. विशेष म्हणजे, या व्यवसायातून त्या पूर्वीपेक्षा अधिक कमाई करत असून, कामाचे तासही मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहेत.

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