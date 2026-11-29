अमेरिकेतील कॅलिफोर्निया राज्याच्या दक्षिण भागात शनिवारी सकाळी ५ रिश्टर स्केल तीव्रतेचा भूकंप झाला. या भूकंपाचे धक्के लॉस एंजेलिस आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरही जाणवले. त्यावेळी विमानतळावर उतरण्याच्या तयारीत असलेल्या डेल्टा एअर लाइन्सच्या विमानाला हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षातून तातडीने लँडिंग थांबवून पुन्हा आकाशात जाण्याचे निर्देश देण्यात आले. या घटनेचा थरारक क्षण हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षातील ध्वनिमुद्रणात कैद झाला आहे..भूकंपाचे धक्के जाणवताच वैमानिकाला सूचनाशनिवारी सकाळी लॉस एंजेलिस आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर डेल्टा एअर लाइन्सचे फ्लाइट क्रमांक १९७२ उतरण्याच्या प्रक्रियेत होते. त्याचवेळी विमानतळावरील हवाई वाहतूक नियंत्रकाला भूकंपाचे जोरदार धक्के जाणवले. परिस्थिती लक्षात घेऊन नियंत्रकाने संबंधित विमानाच्या वैमानिकाला लँडिंगची प्रक्रिया तातडीने रद्द करण्यास सांगितले.ध्वनिमुद्रणामध्ये नियंत्रक वारंवार विमानाला पुन्हा आकाशात जाण्याच्या सूचना देताना ऐकू येतो. 'डेल्टा १९७२, पुन्हा वर जा. डेल्टा १९७२, पुन्हा वर जा. येथे मोठा भूकंप होत आहे,' अशा आशयाच्या सूचना त्याने दिल्या. नियंत्रकाच्या निर्देशांचे पालन करत वैमानिकाने विमानाचे लँडिंग थांबवले आणि ते पुन्हा हवेत नेले. भूकंपामुळे विमानतळ परिसरातील काही भाग हादरत असतानाच हा प्रकार घडला..मॅनहॅटन बीचच्या किनाऱ्याजवळ भूकंपाचा केंद्रबिंदूअमेरिकेच्या भूगर्भीय सर्वेक्षण संस्थेने दिलेल्या माहितीनुसार, स्थानिक वेळेनुसार शनिवारी सकाळी सुमारे ९ वाजून ३० मिनिटांनी भूकंपाची पहिली नोंद झाली. दक्षिण कॅलिफोर्नियाच्या किनारपट्टीपासून सुमारे सहा मैल अंतरावर, मॅनहॅटन बीच परिसराच्या समुद्रकिनाऱ्याजवळ हा भूकंप झाला. त्याची तीव्रता ५.० रिश्टर स्केल इतकी नोंदवण्यात आली..या भूकंपाचा परिणाम लॉस एंजेलिस आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या इमारतीतही दिसून आला. विमानतळावरील एका टर्मिनलच्या आतील काचेच्या खिडक्यांना तडे जाऊन त्या फुटल्या. विमानतळावरून समोर आलेल्या दृश्यांमध्ये भूकंपाच्या धक्क्यांमुळे परिसरातील संरचनेला बसलेले हादरे आणि काचा फुटल्याचे दिसून आले..UK Student Visa: ३० नोव्हेंबरपासून व्हिसाचे नियम बदलणार; भारतीय विद्यार्थ्यांनी तपासावी बँक खात्यातील रक्कम.विमानसेवा विस्कळीत नाही, जीवितहानीही नाहीया घटनेनंतर विमानतळ प्रशासनाने विमान वाहतुकीबाबत माहिती दिली. भूकंपाचे धक्के जाणवले असले, तरी त्यामुळे विमानतळावरील उड्डाणांच्या कामकाजात कोणताही अडथळा निर्माण झाला नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तसेच या घटनेत कोणालाही दुखापत झाल्याची नोंद नाही..हवाई वाहतूक नियंत्रण कक्षातील ध्वनिमुद्रण आणि विमानतळावरील दृश्यांमधून संपूर्ण घटनेची माहिती समोर आली आहे. अमेरिकेतील सर्वाधिक व्यस्त विमानतळांपैकी एक असलेल्या लॉस एंजेलिस आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर भूकंपामुळे काही काळ विमानाच्या लँडिंग प्रक्रियेवर परिणाम झाल्याचे या घटनेतून स्पष्ट झाले..E Rickshaw Charging Point Fire : ई-रिक्षाच्या चार्जिंग पॉइंटमधून आग लागली?; एकाच घरातील चार जणांचा मृत्यू.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.