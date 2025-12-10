Trending News

Cricket Love story Video : 'Hardik Pandya'चं नवं लफडं आलं बाहेर, टीम इंडियाच्या पेजवर एकमेकांना केली कमेंट; कोण आहे Mahieka Sharma?

Love Story Hardik Pandya : हार्दिक पांड्या आणि महिएका शर्मा यांच्यात टीम इंडियाच्या सोशल मीडिया पेजवर कमेंटबाजी झाली असून दोघांमधील संभाषणामुळे चाहते आश्चर्यचकित झाले. नेमकी ही Mahieka Sharma कोण आहे, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
Cricket Love story Video

Cricket Love story Video

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Hardik Pandya Latest News : भारत–दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी20 सामना कटक येथे झाला या सामन्यात भारतीय अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्याने तुफानी खेळी करत तब्बल ३ महिन्यांनी आक्रमक पुनरागमन केले. २८ चेंडूत नाबाद ५९ धावा करत संघासाठी मोठं योगदान पंड्याने दिलं. तसेच एक महत्वाची विकेट घेत संघाच्या विजयात मोठी भर घातली. पंड्याला कालच्या सामन्यात ‘प्लेयर ऑफ द मॅच’चा सन्मान मिळाला. या सामन्यात पंड्याने टी२० आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत १०० सिक्सेसचा टप्पा गाठत आणखी एक विक्रमी कामगिरी आपल्या नावावर केली.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricketer
hardik pandya
love story
cricket gossip
Cricketer Wife
Cricket Fans
Cricketer Viral News
Cricketer News
cricket news today
Love
Cricket diplomacy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com