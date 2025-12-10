Cricket Love story Video : 'Hardik Pandya'चं नवं लफडं आलं बाहेर, टीम इंडियाच्या पेजवर एकमेकांना केली कमेंट; कोण आहे Mahieka Sharma?

Hardik Pandya Latest News : भारत–दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील टी20 सामना कटक येथे झाला या सामन्यात भारतीय अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पंड्याने तुफानी खेळी करत तब्बल ३ महिन्यांनी आक्रमक पुनरागमन केले. २८ चेंडूत नाबाद ५९ धावा करत संघासाठी मोठं योगदान पंड्याने दिलं. तसेच एक महत्वाची विकेट घेत संघाच्या विजयात मोठी भर घातली. पंड्याला कालच्या सामन्यात ‘प्लेयर ऑफ द मॅच’चा सन्मान मिळाला. या सामन्यात पंड्याने टी२० आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत १०० सिक्सेसचा टप्पा गाठत आणखी एक विक्रमी कामगिरी आपल्या नावावर केली..एशिया कपदरम्यान झालेल्या क्वाड्रिसेप्स इंजरीनंतर तो तब्बल तीन महिन्यांनी पंड्यांने पुनरागमन केले. सामन्यानंतर बीसीसीआयने पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये हार्दिकने आपल्या परफॉर्मन्सविषयी बोलताना भावनिक क्षणही व्यक्त केले. याचबरोबर त्याने चाहत्यांचे आभारही मानले..याचबरोबर पंड्याने आपल्या खाजगी जिवनाविषयी उल्लेख करताना म्हणाला की, “माझ्या पार्टनरचा मी विशेष उल्लेख करू इच्छितो. ती माझ्या आयुष्यात आल्यानंतर गोष्टी खूप बदलल्या, सकारात्मक झाल्या आहेत. पंड्यांने यामध्ये कोणाचेही नाव घेतलं नसलं तरी तो प्रेमात असल्याची अप्रत्यक्ष कबुली दिली आहे. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर झळकताच मॉडेल माहिका शर्मा हिनेही त्यावर प्रतिक्रिया दिली. तिने बीसीसीआयच्या पोस्टवर इमोजी टाकला, आणि “तुम्हारे जैसा कोई नहीं है राजा…” अशी प्रतिक्रिया दिली. त्यांच्या या सोशल मीडियावरील चर्चेने एकमेकांचे सूत जुळल्याचे बोलले जात आहे..हार्दिक आणि माहिका मागील काही महिन्यांपासून अनेकदा एकत्र दिसत होते. हार्दिकने तिच्यासोबतचे काही फोटो स्वतःच्या सोशल मीडियावरही शेअर केले होते. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये सुरू असलेल्या चर्चांना आता या व्हिडिओने अधिक बळ मिळाले आहे..Hardik Pandya Sixes Video : हार्दिकने 'राउडी' स्टाइलमध्ये एकाच षटकात ठोकलेले दोन कडक ‘सिक्स’ पाहून ‘BCCI’पण प्रचंड खूश म्हटले....माहिका शर्मा ही देशातील नावाजलेली मॉडेल असून अनेक मोठ्या डिझाइनर्ससाठी रॅम्पवर झळकली आहे. तिने म्युझिक व्हिडिओ, शॉर्ट फिल्म्स तसेच नामांकित ब्रँड्ससोबत काम केले आहे. इंडियन फॅशन अवॉर्ड्समध्ये तिला ‘मॉडेल ऑफ द इयर’चा बहुमान मिळाला आहे. सध्या तिच्या इंस्टाग्रामवर सुमारे साडेतीन लाख फॉलोअर्स आहेत. 24 वर्षांची माहिका दिल्लीची असून शिक्षणात ती हुशार विद्यार्थिनी म्हणून ओळखली जाते. हार्दिक आणि माहिका शर्मा यांच्या नव्या नात्याची चर्चा पुन्हा एकदा जोर धरू लागली असून कटकच्या सामन्यानंतर हार्दिकच्या एका वाक्याने या नात्याला अधिकृत मान्यता मिळाल्याचेच दिसत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.