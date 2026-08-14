Viral Video : मुलाने नातं कलंकित केलं! वडिलांच्या प्रेताचा अंगठा घेऊन हडपली ३ कोटींची जमीन; व्हिडिओ पाहून तुमचाही संताप होईल अनावर

Viral Video Captures Shocking Incident in Lucknow : वडिलांच्या निधनानंतर एकुलत्या एका मुलाने प्रेताचा अंगठ्याचा ठसा मिळवून तीन कोटी रुपयांची जमीन हडप केल्याचे समोर आले आहे. या कामात त्याला चुलत भावानेही मदत केल्याचे उघड झाले आहे. जमीन आपल्या नावावर करून घेण्यासाठी मुलाने अंत्यसंस्कार करण्यापूर्वी एका साध्या कागदावर वडिलांच्या अंगठ्याचा ठसा घेतला. त्याचे हे कृत्य पाहून उपस्थित ग्रामस्थ आश्चर्यचकित झाले. गावकऱ्यांनी आरोपी मुलाचा हा व्हिडिओ ९ जुलै रोजी बनवला होता, जो गुरुवारी १३ ऑगस्ट रोजी समोर आला..ही घटना लखनौच्या रहिमाबादमधील खडौहा गावात घडली. ७५ वर्षीय छत्रपाल यांच्या मृत्यूनंतर त्यांचा मुलगा महेंद्र याने जमिनीच्या लालसेपोटी त्याच्या मृत वडिलांच्या अंगठ्याचे ठसे साध्या कागदावर घेतल्याचा गंभीर आरोप आहे. कुटुंबीयांच्या म्हणण्यानुसार, छत्रपाल आणि त्यांची पत्नी शिवदेवी यांना त्यांचा मुलगा महेंद्र आणि सून लक्ष्मी अनेक दिवसांपासून त्रास देत होते. .Crime News: अनैतिक संबंधाचा संशय, पत्नीची निर्घृण हत्या; व्हिडिओ कॉलवर सासरच्यांनाही दाखवत क्रौर्याचा कळस.या वृद्ध जोडप्याला 2023 मध्ये त्यांच्या वडिलोपार्जित घरातून हाकलून देण्यात आल्याचा आरोप आहे. यानंतर दोघेही नातेवाइकांकडे राहून आयुष्य जगत होते. त्याचवेळी या घटनेबाबत मोठ्या मुलीने सांगितले की, वडील छत्रपाल यांनी मुलगा आणि सुनेच्या वागण्याने नाराज होऊन त्यांना घरातून काढून टाकले होते. उर्वरित मालमत्ता त्यांच्या तीन मुलींना देण्याचे त्यांनी सांगितले होते..सोशल मीडियावर व्हिडिओ व्हायरलछत्रपाल यांच्या निधनानंतर कुटुंबीय त्यांच्या अंत्यसंस्काराच्या तयारीत व्यस्त असल्याचे सांगण्यात येत आहे. दरम्यान, महेंद्र व त्याच्या चुलत भावाने मयताच्या हाताचा अंगठा साध्या कागदावर घेण्यास सुरुवात केली. वडिलांची जमीन आणि मालमत्तेची कागदपत्रे स्वत:च्या नावे तयार करण्याच्या उद्देशाने ही सर्व करण्यात आल्याचा आरोप आहे. काही गावकऱ्यांनी ही संपूर्ण घटना त्यांच्या मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड करून नंतर सोशल मीडियावर टाकली. मात्र, याप्रकरणी अद्याप कोणतीही लेखी तक्रार आलेली नसून व्हायरल झालेल्या व्हिडिओचा तपास सुरू असल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.