Viral Video : रिलसाठी लाज सोडली, कारची काच खाली घेत तरुणीनं काढले कपडे; धक्कादायक व्हिडीओ समोर

चालत्या कारमधून बाहेर डोकावून कपडे काढत तरुणीने अश्लील स्टंट केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. रिल्स काढण्यासाठी तिने हा प्रकार केल्याची माहिती आहे. या घटनेचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल होतो आहे. उत्तर प्रदेशची राजधानी लखनऊमधील शहीद पथ रस्त्यावर हा संपूर्ण प्रकार घडला. मात्र, ही तरुणी नेमकी कोण आहे? आणि हा व्हिडीओ नेमका कधीचा आहे? याची पुष्टी अद्याप होऊ शकलेली नाही..व्हिडीओत दिसतंय त्याप्रमाणे, शहीद पथावर एक कार वेगाने धावते आहे. तेवढ्यात कारमध्ये बसलेली तरुणी खिडकीचा काच खाली करत त्यातून बाहेर डोकावते. तसेच अंगावरील कपडे काढण्यास सुरुवात करते आहे. तरुणीच्या या कृतीने रस्त्यावर नागरिक हैराण झाले. त्यांनी हा संपूर्ण प्रकार कॅमेरात कैद केला. तोच व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल होतो आहे..सॅनिटरी पॅडमध्ये लपलेलं 'हे' काय आहे? "तुमचं पॅड खरंच स्वच्छ आहे का?" उजेडात दिसलं धक्कादायक सत्य... जगभरात Viral Video.दरम्यान, पोलिसांनी या व्हिडीओची दखल घेतली असून तपास सुरु केला आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही कार गाझियाबाद आरटीओमध्ये नोंदणीकृत आहे. त्यानुसार, पोलीस आता गाडी मालकाचा शोध घेत आहेत. त्यानुसार, गाडी नेमकं कोण होतं, याची माहिती घेतली जाणार आहे. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असून, यात संबंधित आरोपींवर कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती इंस्पेक्टर उपेंद्र सिंह यांनी दिली आहे..Viral Video: मस्करीच्या नादात लग्नात घडलं असं काही, वधूचा व्हिडिओ होतोय व्हायरल!.महत्त्वाचे म्हणजे, हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी यावर संतप्त प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. संबंधित तरुणीवर कारवाई करावी, अशी मागणी अनेकांनी सोशल मीडियाच्या माध्यमातून केली आहे. तसेच भररस्त्यावर अशाप्रकारे अश्लील कृत्य करू नये, तरुणांनी जबाबदारीने वागावे, असं आवाहन पोलिसांकडून करण्यात आलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.