Gold Robbery Case: उत्तर प्रदेश पोलिसांच्या गणवेशाचा गैरवापर करून दिल्लीतील एका व्यापाऱ्याकडून कोट्यवधी रुपयांचे सोने लुटल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या प्रकरणातील मुख्य संशयित विनय शंकर हा जौनपूर पोलिस दलात कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत आहे. विशेष म्हणजे, तो केवळ पोलीस कर्मचारी नसून सोशल मीडियावर लोकप्रिय इन्फ्लुएन्सरही आहे. इन्स्टाग्रामवर त्याचे दहा लाखांहून अधिक फॉलोअर्स असून, तो तीन वेगवेगळ्या नावांनी अकाउंट चालवत असल्याची माहिती समोर आली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.विनय शंकर हा रायबरेली जिल्ह्यातील बछरावन पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील रहिवासी असून, सध्या जौनपूरच्या लाईन बाजार पोलीस ठाण्यात तैनात आहे. 'व्हिक्टर विनय', 'क्रेझी विनय' आणि 'यूपी 62 जौनपूर' या नावांनी त्याची तीन इन्स्टाग्राम खाती आहेत. या अकाउंट्सवर तो प्रामुख्याने रील्स, वैयक्तिक फोटो आणि महागड्या गाड्यांचे फोटो पोस्ट करत असे. त्याने आपल्या प्रोफाइलवर व्हॉट्सॲप क्रमांकही सार्वजनिक केला होता. .विशेष म्हणजे, त्याच्या एका पोस्टमध्ये 'कठोर परिश्रम करण्यापेक्षा हुशारीने काम करा' (Work Smart, Not Hard) असे कॅप्शन होते. मात्र, आता त्याच्यावर कोट्यवधींच्या सोन्याच्या लुटीचा आरोप आहे. .Nagpur Crime: पावणेचार कोटी रुपये घेऊन लुटारू पसार; तुलसीनगरात ‘फिल्मी स्टाईल’ दरोडा, चाकूने मारहाण, स्प्रे डोळ्यावर मारून लुटली रोख.दिल्लीतील व्यापारी महेंद्र दास यांच्याकडून सोने लुटण्याच्या कटाचा विनय शंकर मुख्य सूत्रधार असल्याचे तपासात समोर आले आहे. त्याने लखनौमध्ये तैनात असलेला कॉन्स्टेबल दुर्गेश कुशवाह आणि सीमा शुल्क विभागातील अधिकारी अविनाश शाही यांच्यासोबत मिळून हा प्रकार घडवून आणल्याचा आरोप आहे. या तिघांनी अधिकृत पोलीस गणवेशाचा वापर करून व्यापाऱ्याला लक्ष्य केले होते. .या प्रकरणामुळे पोलीस दलातील सोशल मीडिया वापर आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पोलीस महासंचालक मुख्यालयाकडून सोशल मीडिया वापराबाबत वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या होत्या. मात्र, त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी झाली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे..Tukaram Munde Robbery Case : तुकाराम मुंडेंच्या घरावरील दरोड्यातील पाच जणांची टोळी जेरबंद; फार्म हाऊसवरही टाकला होता दरोडा.लखनौचे सहपोलीस आयुक्त बबलू कुमार यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, विनय शंकरला अटक झाल्यानंतर त्याने यापूर्वी अशा आणखी किती घटना घडवल्या आहेत, याचा उलगडा होऊ शकेल. सध्या तपास सुरू असून, काही आरोपींना अटक करण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.