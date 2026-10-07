बाइकवर आला, श्वानाला गोळी मारली अन्...; धक्कादायक घटना CCTV मध्ये कैद

दुचाकीवर आलेल्या व्यक्तीने श्वानाला गोळी मारल्याची धक्कादायक घटना समोर आला आहे. उत्तर प्रदेशची राजधानी असलेल्या लखनऊमध्ये हा प्रकार घडलाय. ही संपूर्ण घटना CCTV कॅमेऱ्यात कैद झाली असून त्याचा व्हिडीओ सध्या व्हायरल होतो आहे. पोलिसांनी याप्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून तपासही सुरु केला आहे. पोलीस सध्या संबंधित बाइकस्वाराचा शोध घेत आहेत. .ही घटना मंगळवारी सकाळी साडेसहाच्या सुमारास घडल्याची माहिती आहे. राजाजीपुरममधील ब्लॉक-सी परिसरात ग्रीनफील्ड स्कूल आणि विशन ऑप्टिकलच्या जवळ ही घटना घडली. CCTV फुटेजमध्ये एक बाइकस्वार त्या ठिकाणी येताना दिसतो. काही वेळाने तो थांबतो आणि रस्त्याच्या कडेला असलेल्या कुत्र्याच्या दिशेने गोळी झाडताना दिसतो आहे. त्यानंतर तो बाइकवरून घटनास्थळावरून निघून जातो..IND A vs AUS A: एका कॅचसाठी भारताच्या दोन खेळाडूंची टक्कर... पुढे जे घडले त्यावर कुणालाच विश्वास बसला नाही, Video Viral .घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर पशुसंवर्धन आणि संरक्षणासाठी काम करणाऱ्या ‘आसरा द हेल्पिंग हँड्स ट्रस्ट’च्या टीमने घटनास्थळी धाव घेतली. संस्थेच्या वतीने तालकटोरा पोलीस ठाण्यात लेखी तक्रार देण्यात आली आहे. संबंधित व्यक्तीविरोधात कारवाई करण्याची मागणी तक्रारीत करण्यात आली आहे. मृत श्वानाचा मृतदेह सुरक्षित ठेवण्यात आला असून, त्याचं पोस्टमार्टम करण्याची मागणीही संस्थेकडून करण्यात आली आहे..'आता दे ग दे जुजबी गालावर' सोनाली बेंद्रे आणि सई ताम्हणकरचा भन्नाट डान्स, व्हिडिओ पाहून नेटकरी म्हणाली... Video Viral.दरम्यान, रहिवासी भागात गोळीबाराची घटना समोर आल्याने स्थानिक नागरिकांमध्येही चिंता व्यक्त केली जात आहे. पोलिसांनी आता परिसरातील इतर CCTV कॅमेऱ्यांची फुटेज तपासण्यास सुरुवात केली आहे. या फुटेजच्या माध्यमातून बाइकस्वाराची ओळख पटवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पशुसंरक्षण संस्थेच्या तक्रारीवरून या प्रकरणात कारवाई सुरू असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं. सध्या संबंधित व्यक्तीची ओळख पटलेली नाही. CCTV फुटेज आणि उपलब्ध इतर पुराव्यांच्या आधारे तपास केला जात आहे. गोळीबार करण्यामागचं कारण काय होतं, याचाही पोलीस शोध घेत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.