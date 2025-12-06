Babasaheb Ambedkar Video : आपल्या भीमाचा दरारा! डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे ३ अस्सल दुर्मिळ व्हिडिओ, एकदा बघाच

Babasaheb Ambedkar Video : ६ डिसेंबर... हा दिवस भारतीय समाजाच्या अंतर्मनात कायमचा कोरला गेलाय. आज डॉ. बाबासाहेब भीमराव आंबेडकर यांचा ६९ वा महापरिनिर्वाण दिन. १९५६ साली दिल्लीतील त्यांच्या निवासस्थानी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला, तेव्हा लाखो अनुयायांचे डोळे पाणावले होते. पण बाबासाहेब गेले नाहीत; ते आपल्या विचारांत, आपल्या लढ्यात आणि आपल्या कर्तृत्वात आजही जिवंत आहेत..या पुण्यदिनी बाबासाहेबांना खरी श्रद्धांजली वाहायची असेल, तर त्यांचे स्वतःचे शब्द ऐकणे, त्यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालणे हाच खरा मार्ग. आज इंटरनेटच्या युगात बाबासाहेबांचे अनेक दुर्मिळ, अस्सल व्हिडिओ उपलब्ध झाले आहेत जे पाहिले की थक्क व्हायला होते. हे व्हिडिओ केवळ दृश्य नाहीत, तर इतिहासाचे जिवंत दस्तऐवज आहेत..Numerology : डिसेंबरमध्ये जन्मलेल्या लोकांमध्ये असतात 3 सर्वोत्तम गुण; पण एका कमतरतेमुळे आयुष्यभर जवळच्या लोकांना ठेवतात दुःखी.१९५० च्या दशकातील दुर्मिळ फुटेजमध्ये बाबासाहेबांना घटना समितीच्या बैठका घेताना नागपूरला दीक्षाभूमीवर लाखो अनुयायांना संबोधित करताना पाहता येते. ऐतिहासिक धम्मचक्र प्रवर्तन सोहळा... जिथे बाबासाहेबांनी स्वतः ५ लाख लोकांसमोर बौद्ध धम्म स्वीकारला, त्या क्षणांचे ब्लॅक अँड व्हाइट व्हिडिओ आजही हृदय दडपून टाकतात..2026 Calendar : Gemini Nano वर बनवा तुमच्या फोटोचा स्पेशल 2026 कॅलेंडर; 10 सेकंदात होईल तयार, हे घ्या 5 बेस्ट प्रॉम्प्ट.या व्हिडिओत बाबासाहेबांचा तो ठाम, गंभीर पण करुणेने भरलेला आवाज ऐकताना अंगावर काटा उभा राहतो. "शिका, संघटित व्हा, संघर्ष करा" हा त्यांचा ज्वलंत संदेश जणू थेट कानात घुमतो. ज्याला बालपणी इतक्या तुच्छ वागणुकीचा सामना करावा लागला ती व्यक्ति जेव्हा सूट-बूटमध्ये संसदेत जाते. हा क्षण भारतीयांसाठी खरच प्रेरणादायी आहे. आजच्या पिढीला बाबासाहेब फक्त पुतळे आणि फोटोंच्या रूपात माहीत आहेत. पण हे दुर्मिळ व्हिडिओ पाहिले की खरे बाबासाहेब समोर येतात..एक क्रांतिकारी, एक विद्वान, एक करुणामयी मार्गदर्शक.त्यांचे विचार आचरणात उतरवून त्यांना खरी श्रद्धांजली वाहूया.जय भीम! जय भारत!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.