Cab Driver Marathi : वादाला सुरुवात झाली ! मराठीत ओटीपी सांगितल्याने कॅब चालक प्रवाशावर चिडला; VIDEO VIRAL होताच नेटकरी संतापले

Maharashtra Cab Driver Viral Video: महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. एका प्रवाशाने कॅबमध्ये मराठीत OTP सांगितल्याने चालकाने संताप व्यक्त केल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या प्रकारामुळे नेटकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या वाहनचालकांनी मराठी भाषेचा सन्मान करावा, अशी मागणी केली जात आहे. .व्हायरल व्हिडिओमध्ये प्रवासी मराठीत OTP सांगताना दिसत आहे. त्यावर कॅब चालकाने, “ॲप इंग्लिशमध्ये आहे, त्यामुळे OTP सुद्धा इंग्लिशमध्येच सांगा. मराठीमध्ये OTP सांगू नका, मराठीमध्ये ॲप नाही,” असे म्हटल्याचे दिसते. यावर प्रवाशानेही ठाम भूमिका घेत, “महाराष्ट्रात तुम्ही टॅक्सी चालवता, महाराष्ट्राने तुम्हाला लायसन दिलं, तर मी मराठीतच बोलणार,” असे उत्तर दिले. त्यानंतर दोघांमध्ये काही काळ शाब्दिक वाद झाल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे..Ola Uber Rapido new rules : ओला-उबर, रॅपिडो चालकांसाठी नवे नियम, १ सप्टेंबरपासून अंमलबजावणी; मराठी नाही आली की थेट कारवाई?.दरम्यान, हा व्हिडिओ नेमका कधी आणि कुठे शूट करण्यात आला, याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. मात्र, सोशल मीडियावर हा व्हिडिओ वेगाने शेअर होत आहे. या प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी वाहनचालकांना कडक इशारा दिला आहे. महाराष्ट्रात व्यवसाय करायचा असेल आणि पैसे कमवायचे असतील, तर मराठी संस्कृतीचा तसेच अभिजात मराठी भाषेचा सन्मान करावाच लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले..सरनाईक यांनी १९८९ च्या महाराष्ट्र मोटार वाहन नियमांचे पालन करण्याचे आवाहन केले आहे. मराठी भाषा न येणाऱ्या वाहनचालकांवर २० ऑगस्टपासून कारवाई सुरू केली जाणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.परप्रांतीय रिक्षाचालकांना मराठी शिकवण्यासाठी विशेष मोहीम यापूर्वी राबवण्यात आली असून, ती पुढेही सुरू राहणार असल्याचे सरनाईक यांनी सांगितले. या व्हायरल व्हिडिओनंतर आता शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी कितपत कडक होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.