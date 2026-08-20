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Cab Driver Marathi : वादाला सुरुवात झाली ! मराठीत ओटीपी सांगितल्याने कॅब चालक प्रवाशावर चिडला; VIDEO VIRAL होताच नेटकरी संतापले

Marathi Language Rule : प्रवाशाने “महाराष्ट्राने तुम्हाला लायसन्स दिलं, त्यामुळे मी मराठीतच बोलणार,” असे ठाम उत्तर दिले.व्हिडिओ नेमका कुठला आणि कधीचा आहे, याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.
Maharashtra Cab Driver Viral Video

Maharashtra Cab Driver Marathi OTP Controversy

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Cab Driver Viral Video: महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या मुद्द्यावरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण झाला आहे. एका प्रवाशाने कॅबमध्ये मराठीत OTP सांगितल्याने चालकाने संताप व्यक्त केल्याचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या प्रकारामुळे नेटकऱ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, महाराष्ट्रात व्यवसाय करणाऱ्या वाहनचालकांनी मराठी भाषेचा सन्मान करावा, अशी मागणी केली जात आहे.

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