Viral Video: आजोबांचा 'कार'नामा ! थेट रेल्वे रुळावरुन पळवली महिंद्रा थार, अचानक चाक अडकले अन्... थरारक व्हिडिओ व्हायरल

नागालँडमधील दिमापूर रेल्वे स्थानकावरून धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. सोशल मीडियावर रेल्वे रुळांवर महिंद्रा थार अडकल्याचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. या घटनेमुळे लोकांनी चिंता व्यक्त केली आहे. व्हिडिओमुळे चालकाच्या निष्काळजीपणा आणि सुरक्षिततेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.पण चालकाबाबत माहिती मिळताच सोशल मिडिया यूजर्स चांगलेच भडकले, पण थार रुळावर थार नेण्याची करामत एखाद्या तरुणाने नव्हे तर ६५ वर्षांच्या आजोबांनी केली असल्याचे समोर आले आहे, पोलिसांनी अटक केली आहे. .रुळांमध्ये थारचे चाक अडकलेव्हिडिओमध्ये अचानक थारचे वाहन रुळांवर चढताना दिसत आहे. चालक थेट रुळांवर गाडी वळवण्याचा प्रयत्न करतो आणि शेवटी अडकतो. तथापि, रुळ आणि थांब्यांमध्ये अडकल्यामुळे वाहन पुढे जाऊ शकत नाही. .चालकाची ओळख पटलीमाध्यम वृत्तानुसार, पोलिसांनी चालकाची ओळख ६५ वर्षीय थेफफुनेतुओ अशी केली आहे. पोलिसांचे म्हणणे आहे की चालकाने रुळांवर गाडी चालवून कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, ज्यामुळे जीवित आणि मालमत्तेला गंभीर धोका निर्माण होऊ शकला असता. अखेर थारला रुळांवरून हटवण्यात आले, त्यानंतर रेल्वे सेवा पुन्हा सुरू झाली आणि लोकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला..Thar Stunt Viral Video : धावत्या थारच्या टपावर उभं राहून नाचत होती मुलं; समोरुन ट्रक येताच ड्रायव्हरने ब्रेक मारला अन्... थरारक व्हिडिओ.सोशल मीडिया यूजर्सनी घेतला समाचारहा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होताच, त्यावर कमेंट्सचा वर्षाव झाला. अनेकांनी निराशा व्यक्त केली आणि हे कृत्य अत्यंत बेजबाबदार असल्याचे म्हटले. एका यूजरने लिहिले की, "महिंद्रा यांनी थार विकण्यापूर्वी त्याची मानसिक चाचणी करून घ्यावी जेणेकरून तिची किंमत कमी होऊ नये." दुसऱ्याने कमेंट केली की, "समस्या कारची नाही, ती अहंकाराची आहे. थार असण्याचा अर्थ असा नाही की तुम्ही इतरांकडे दुर्लक्ष करू शकता." .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.