Man With 1638 Credit Cards: बापरे! या माणसाकडे आहेत तब्बल 1,638 क्रेडिट कार्ड्स; गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्येही झालीये नोंद!

Guinness Record Holder: बरेचजण हौस म्हणून वेगवेगळ्या गोष्टींचे कलेक्शन करत असतात. काहीजण देशविदेशातील, जुनी-पुराणी नाणी गोळा करतात. काहीजणांना तिकिटं गोळा करणं, शंख शिंपले, तर काहींना फारच अगळयावेगळ्या वस्तू गोळा करून कलेक्शन करायची आवड असते.असंच एक आगळंवेगळं कलेक्शन करायची हैदराबादच्या मनिष धमेजाला आवड आहे. आणि तेवढंच नाही तर, पठ्ठ्या या केलक्शनच्या मदतीने कमाई सुद्धा करतो. मनिषने नाणी, शिंपली नाही तर, चक्क क्रेडिट कार्ड्सचं कलेक्शन केलं आहे. तेही तब्बल 1,638 इतकं. चला तर जाणून घेऊया मनिषच्या या कलेक्शनबद्दल. .आपण क्रेडिट कार्ड फक्त बिलं भरण्यासाठी आणि शॉपिंग करण्यासाठी वापरतो, पण मनिष धमेजाने त्याचा वापर काही वेगळ्या गोष्टीसाठीच केला आहे. मनिष क्रेडिट कार्डचा वापर चक्क पैसे कमवण्यासाठी करतो. आणि तेही एक, दोन किंवा चार नाही तर, तब्बल 1,638 इतके क्रेडिट कार्ड्स वापरून तो पैसे कमवतो. विशेष म्हणजे तो हे शून्य व्याजासह करतो. त्याच्यासाठी ही कार्ड्स फक्त खर्च करण्याचे साधन नाहीत, तर "स्मार्ट कमाई" करण्याचा एक मार्ग आहेत, ज्याद्वारे तो प्रचंड रिवॉर्ड्स आणि लाइफस्टाईल बेनिफिट्स मिळवतो..फक्त संग्रह नाही!मनिषचं हे रेकॉर्ड-ब्रेक कलेक्शन तो सतत वापरत असतो आणि त्यातूनच रिवॉर्ड पॉइंट्स, कॅशबॅक आणि इतर खास सुविधा त्याला मिळतात. इतेकच नाही तर, या कार्ड्समुळे त्याला मोफत प्रवास, रेल्वे आणि एअरपोर्ट लाउंजचा प्रवेश, स्पा ट्रिटमेंट, हॉटेल, जेवण, शॉपिंग व्हाउचर्स, अगदी गोल्फ खेळ आणि आंतरराष्ट्रिय विमान प्रवासही मिळतो. हे सगळं तो आपल्या कार्ड्सचे रिवॉर्ड्स आणि माईलस्टोन नीट वापरून मिळवतो. यामुळेच मनिषला 2021 मध्ये गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डचा अवॉर्ड मिळाला. त्याबद्दल बोलतना तो म्हणाला, "माझे आयुष्य क्रेडिट कार्ड्सशिवाय अपूर्ण राहिलं असतं. मला क्रेडिट कार्ड्स खूप आवडतात.".2016 च्या नोटबंदीचा काळ ठरला महत्त्वाचामनिषची डिजिटल पेमेंट्समधील कौशल्य 2016 च्या नोटाबंदीच्या काळात विशेषतः प्रकाशात आले. जेव्हा देशभरातील लोक रोख रकमेच्या अभावामुळे बँका आणि एटीएमच्या बाहेर रांगेत उभे होते, तेव्हा धमेझा त्याचा अनुभव अत्यंत सहजतेने सांगतो. त्याने पूर्णपणे त्याच्या क्रेडिट कार्ड्सच्या सामर्थ्यावर अवलंबून राहून डिजिटल व्यवहार केले.