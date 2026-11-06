Viral News: मृत्यूनंतरही आईची साथ हवी; मुलाने जिवंतपणीच खोदली स्वतःची कबर, आईच्या कुशीतच घ्यायचा अखेरचा विसावा

आई आणि मुलाचं नातं हे जगातील सर्वांत जिव्हाळ्याचं नातं मानलं जातं. आईचं निधन झाल्यानंतरही तिच्याविषयीचं प्रेम आणि ओढ कायम राहू शकते, याची प्रचिती बिहारमधील एका मुलाच्या कृतीतून आली आहे. आईच्या निधनानंतर तब्बल २७ वर्षांपासून तिच्या कबरीची देखभाल करणाऱ्या या मुलाने आता स्वतःसाठीही आईच्या कबरीजवळच कबर तयार केली आहे. त्याची ही हृदयस्पर्शी गोष्ट सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरली आहे..२७ वर्षांपासून आईच्या कबरीची देखभालबिहारमधील गोपालगंज जिल्ह्यातील बरौली विभागातील बल्हा गावात मंजूर हसन राहतात. ते तीन भावांमध्ये सर्वांत लहान असून, त्यांचे वडील स्वर्गीय मुबारक हुसैन आहेत. त्यांच्या आई शाह शहरबानो हसनी यांचे जून १९९९ मध्ये निधन झाले. आईच्या निधनानंतर मंजूर यांच्या आयुष्यात मोठी पोकळी निर्माण झाली.आईला आपल्यापासून दूर जाऊ द्यायचे नव्हते. त्यामुळे त्यांनी घराजवळच आईची कबर तयार करून घेतली. दररोज तिची देखभाल करता यावी, हा त्यामागचा उद्देश होता. आज २७ वर्षे उलटून गेली, तरी त्यांचा हा दिनक्रम कायम आहे. ते दररोज आईच्या कबरीची स्वच्छता करतात. तिच्याजवळ बसून प्रार्थना करतात आणि आपला बराचसा वेळ तिथेच घालवतात..Viral Video: ज्यांनी इमारत उभी केली, त्यांनाच लिफ्टमध्ये जागा नाही! २१ मजले डोक्यावर ओझं घेऊन चढणाऱ्या मजुराचा VIDEO पाहून डोळे पाणावतील!.मृत्यूनंतरही आईची साथ सोडायची नाहीस्वतःचे निधन झाल्यानंतर आपल्याला आईपासून दूर दुसरीकडे दफन केले जाईल, अशी भीती मंजूर यांच्या मनात होती. ही भीती दूर करण्यासाठी त्यांनी जिवंतपणीच आईच्या कबरीजवळ स्वतःची कबर तयार करून घेतली आहे..इतकेच नव्हे, तर त्यांनी स्वतःसाठी हिरव्या रंगाचे कफनही खरेदी करून ठेवले आहे. हिरवा रंग त्यांना विशेष आवडतो. या रंगाचा संबंध ते हुसेनी परंपरेशी जोडतात.मंजूर सांगतात की, जगातील आपली सर्व कामे पूर्ण झाली आहेत. आता केवळ अल्लाहच्या बोलावण्याची प्रतीक्षा आहे. मृत्यूनंतरही आईच्या जवळच राहता यावे, हीच आपली एकमेव इच्छा असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे..गावातील नागरिकांकडूनही आदरमंजूर यांचे कार्य केवळ आईवरील प्रेमापुरते मर्यादित नाही. त्यांनी स्वतःच्या पैशातून गावात मदरसा, मशीद आणि मुलांच्या शिक्षणासाठी शाळाही उभारली आहे. त्यामुळे गावातील नागरिकांमध्ये त्यांच्याविषयी मोठा आदर आहे. आईप्रती असलेले त्यांचे अतूट प्रेम पाहून ग्रामस्थ त्यांचा सन्मान करतात.मंजूर हसन यांची ही गोष्ट व्हायरल झाल्यानंतर अनेकांनी त्यांच्या कृतीचे कौतुक केले आहे. आजच्या काळात असा मुलगा मिळणे कठीण असल्याची भावना नेटकऱ्यांनी व्यक्त केली..Who Is Kanishak Kataria? IIT मुंबईत शिक्षण... 1 कोटींची नोकरी सोडली, UPSC मध्ये पहिल्याच प्रयत्नात देशात पहिला; प्रेयसीचे मानले आभार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.