Wedding Drama : नवरीने मंडपातच मोडले लग्न, नवरदेवाला कपडे फाटेपर्यंत मारहाण, रात्रभर डांबून ठेवले, नेमकं काय घडलं?

उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथे ऑनलाईन जमलेले लग्न मंडपातच मोडले.वधूने लग्नानंतर दोन तासांतच लग्न तोडले, कारण वराकडून दागिने दिले नव्हते.वधूच्या कुटुंबाने वरावर फसवणुकीचा आरोप केला, कारण त्याने नोकरी व राहण्याबाबत खोटं सांगितलं..उत्तर प्रदेशातील मथुरा येथे एक ऑनलाईन जमलेले लग्न भर मंडपात मोडल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. लग्नाच्या दोन तासांनंतर सुरतमधील नवरीने हे लग्न मोडले कारण वराकडून दागिने देण्यात आले नव्हते. तसेच नवरीच्या कुटुंबाने नवरेदवार त्याचे प्रेमसंबं ध लपवल्याचा आरोप केला आणि त्याला बेदम मारहाण केली, त्याचे कपडेही फाडले. रात्रभर वाद सुरू राहिला. सकाळी नवरीच्या कुटुंबाने दोन लाख रुपयांत तडजोड केली नवरदेवाला रिकाम्या हाती माघारी फिरावे लागले. दोघांनी एकमेकांना एका विवाहसंकेतस्थळावर पसंत केले होते असे वृत्त आहे..सुरतहून आलेले नवरीचे कुटुंब चार दिवसांपासून मथुरामधील होली गेट परिसरातील एका हॉटेलमध्ये राहत होते. रविवारी कानपूरचा रहिवासी नवरदेव वरात घेऊन आला. लग्नाच्या सर्व विधी पूर्ण झाल्या. वधूसाठी आणलेला भेटवस्तूचा डबा उघडला तेव्हा त्यात दागिने न सापडल्याने वधूच्या कुटुंबाला धक्का बसला..नवरीच्या कुटुंबाने नवरदेवाच्या आईला विचारले तेव्हा तिने सांगितले की त्यांच्यात दागिन्यांबाबत बोलणे झाले नव्हते. यामुळे वाद निर्माण झाला.नवरीच्या कुटुंबाने स्पष्ट केले की ते चार दिवसांपासून मथुरा येथील एका हॉटेलमध्ये राहत होते. नवरदेवाने मथुरा येथे घर असल्याचा दावा केला होता, परंतु तो भाड्याच्या खोलीत राहत होता. त्याने चांगली नोकरी असल्याचा दावा केला होता, परंतु तो खाजगी नोकरीत काम करत होता. लग्नाच्या वेळी नवरदेवाच्या कुटुंबाने सत्य लपवले..यामुळे नवरीच्या कुटुंबाला राग आला. त्यांनी नवरदेवाला मारहाण करण्यास सुरुवात केली, त्याचे कपडेही फाडले. कसे तरी नवरदेवाच्या दोन मेहुण्यांनी त्याला वाचवले, परंतु नवरीच्या कुटुंबाने लग्न मोडल्याचे जाहीर केले आणि खर्चापोटी त्यांनी पाच लाख रुपयांची मागणी केली..यानंतर नवरदेवाला रात्रभर डांबून ठेवण्यात आले. त्याच्या दोन्ही मेहुण्यांनी दोन लाख रुपयांची व्यवस्था केली आणि ते नवरीच्या कुटुंबाला दिले, त्यानंतरच त्याला सोडण्यात आले. यानंतरही, नवरीच्या कुटुंबाने पुन्हा त्याला मारहाण केली. नवरदेवाने लग्नापूर्वी तो वधूशी फोनवर बोलत असल्याचा दावा केला. त्याने त्यांना सांगितले होते की तो त्याच्या आई आणि भावासोबत मथुरा येथे भाड्याने राहतो..FAQ प्र.१: लग्न का मोडलं? ➡️ कारण वराकडून वधूसाठी दागिने देण्यात आले नव्हते आणि त्याने नोकरी व राहण्याची माहिती चुकीची दिली होती.प्र.२: ही घटना कुठे घडली? ➡️ मथुरा, उत्तर प्रदेश येथे ही घटना घडली.प्र.३: वधू-वर कसे भेटले होते? ➡️ दोघे एका ऑनलाईन विवाहसंकेतस्थळावर भेटले होते.प्र.४: वराला काय शिक्षा किंवा त्रास झाला? ➡️ वधूच्या कुटुंबाने त्याला मारहाण करून रात्रभर डांबून ठेवलं आणि नंतर दोन लाख रुपयांनंतरच सोडून दिलं.प्र.५: वधूच्या कुटुंबाने किती पैशांची मागणी केली होती? ➡️ सुरुवातीला त्यांनी पाच लाख रुपयांची मागणी केली, पण शेवटी दोन लाखांत तडजोड झाली.प्र.६: वधूचं कुटुंब कुठून आलं होतं?(Q6: Where was the bride's family from?)➡️ वधूचं कुटुंब सुरत, गुजरात येथून मथुराला लग्नासाठी आलं होतं.